Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá 3. stupeň lavínového nebezpečenstva

Lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení, najmä na strmých svahoch nad 30°. Inde platí mierne nebezpečenstvo – 2. stupeň. Pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch nad 35° sa môžu uvoľniť lavíny. Počas posledného sneženia napadlo do 15 cm nového prachového snehu. Nebezpečné sú záveterné strany pohorí južných, juhovýchodných a východných orientácií najmä v najvyšších polohách. Severné a severozápadné expozície sú vyfúkané do tvrdého podkladu. Vyskytovať sa môžu najmä doskové lavíny zo suchého snehu. Nebezpečenstvo je koncentrované nad pásmo lesa, kde bol výraznejší vplyv vetra a do strmých žľabov, kde sa nachádzajú nebezpečné dosky, preveje a vankúše. Sneh sa postupne stabilizuje.

Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Teploty v noci dosiahli –12°C v polohách nad 2 000 m, na pohorí okolo –5°C. V najbližších dňoch sa sneženie nepredpokladá. Na hrebeňoch hôr sa vytvárajú snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Sneh v stredných polohách do 1 500 m dosahuje výšku do 100 cm, vo vysokých polohách Tatier 120 – 220 cm. Pohyb mimo chodníkov je mimoriadne obtiažny aj na lyžiach či snežniciach, bez nich je nemožný.