Spievanie hymny či povinné vykanie, starostka z Fekišoviec baví Slovensko

Opätovne zvolená starostka Miloslava Fedorová (Smer), ktorá porazila v minuloročných komunálnych voľbách kandidáta strany Progresívne Slovensko Ľubomíra Petráša o 9 hlasov, prekvapila na decembrovom ustanovujúcom zastupiteľstve obce, ktorá má 293 obyvateľov, nezvyčajnými požiadavkami.

Novozvolení poslanci napríklad museli povinne spievať hymnu, starostka od nich žiada formálne vystupovanie vrátane povinného vykania či nariadila, že rokovania zastupiteľstva budú tajné, ak nerozhodne ona inak.

Stránka Zomri priniesla zo zasadnutia 13-minútový zostrih, ktorý do štvrtkového dopoludnia dosiahlo takmer polmilióna vzhliadnutí. Video zo zasadnutia zastupiteľstva označila stránka za ‚sondu do nášho myslenia‘. "Je to niečo, čo by si mal pozrieť každý Slovák, každý sociológ a politológ a snáď aj psychológ. Tu, priatelia, je zachytená skutočná sonda do duše nášho národa, nášho myslenia a celej našej krajiny. Skrývala sa na obecnom zastupiteľstve obce Fekišovce,“ konštatuje stránka.