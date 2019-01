Kocúrkovo s parkovaním v Košiciach

Mesto v januári vyzvalo ľudí, aby za parkovanie platili jemu cez esemesky alebo cez mobilnú aplikáciu, keďže automaty patria EEI. Najalo dobrovoľníkov, ktorí stoja pred parkovacími automatmi a vysvetľujú vodičom, že od začiatku roka došlo k zmene systému výberu parkovného. „Stojíme pri automatoch väčšinou až popoludní. Väčšina vodičov nás vypočuje a platbu rieši podľa inštrukcií, ktoré od nás dostanú. Niektorí, najmä mladí vodiči, sú občas arogantní a tvrdia, že nemajú čas. Kúpia si radšej parkovací lístok z automatu,“ povedala jedna z dobrovoľníčok, oblečená v reflexnej veste s nápisom „parking“.

Vodiči sú nahnevaní, platba cez esemesky ich vyjde totiž drahšie. „Parkovací lístok som si chcel kúpiť v automate. Tam stál informátor a povedal mi, že takto zaplatím súkromnej spoločnosti, nie mestu. Ponúkol mi iné riešenia, napríklad platbu cez kód, to by som si musel do mobilu nainštalovať aplikáciu, na čo nemám čas,“ uviedol rozhorčený vodič Maroš, ktorému sa nepozdávala ani druhá možnosť, a to platba prostredníctvom sms. Je totiž drahšia ako bežná sadzba, keďže si poplatok vyberá aj mobilný operátor. „Radšej preto zaplatím prostredníctvom parkovacieho automatu,“ zhodnotil situáciu Maroš.

Problém aj s rezidentskými kartami

Vážny problém majú aj obyvatelia, ktorí bývajú v historickom centre alebo v jednej z desiatich parkovacích zón a majú rezidentské karty v cene 35 a 20 eur. Niektorým sa platnosť ročnej karty skončila pred niekoľkými mesiacmi a u súkromnej spoločnosti si obnovili novú. Teraz od nich radnica žiada, aby si kúpili novú mestskú kartu. „Som spokojný s rezidentským parkovaním, odkedy sa zaviedlo, nemám problém so zaparkovaním pred svojím panelákom. V decembri som zaplatil za novú kartu 20 eur a teraz mám platiť opäť? To nie je férové voči obyvateľom,“ reagoval Peter Molnár, ktorý žije v rezidentskej lokalite v mestskej časti Juh.

Samospráva im odkazuje, že nové karty si kúpiť musia. Už vynaloženú sumu na tie pôvodné by si mali vymáhať sami od EEI alebo na to môžu splnomocniť mesto. Podľa primátora Jaroslava Polačeka formuláre žiadostí o zrušenie platnosti parkovacej karty vydanej spoločnosťou EEI môžu vyplniť na internete, ako aj na šiestich kontaktných miestach, okrem iného na magistráte či v nákupnom centre. Samotná spoločnosť však odmieta vracať peniaze s odôvodnením, že je stále prevádzkovateľom parkovacieho systému.

Poslanec mestského zastupiteľstva Michal Djordjevič včera predstavil návrhy zmien súčasného všeobecne-záväzného nariadenia, ktoré by uľahčilo život motoristom v meste. „Som sklamaný zo zavádzania nového systému. Vznikol chaos, ktorý treba napraviť,“ reagoval Djordjevič. Navrhol, aby sa na najbližšom februárovom mestskom zastupiteľstve prijalo prechodné ustanovenie, ktoré by riešilo problém rezidentov. „Mala by byť zachovaná platnosť parkovacích kariet, ktorá vydala EEI, a motoristi by si v súčasnosti nemuseli kupovať nové od mesta. V ustanovení by sa mala vypustiť aj zvýšená sadzba parkovného, ak je uhrádzané prostredníctvom sms, teda, aby vodiči neplatili viac,“ dodal Djordjevič.

Obe strany chcú vec rozumne urovnať

Včera sa v Bratislave stretli obe rozhádané strany, výsledkom je informácia, že budú ešte rokovať. Na schôdzke bol splnomocnenec mesta pre vysporiadanie vzťahov s parkovacou spoločnosťou Henrich Burdiga a konateľ EEI Ján Fellegi plus ich právnici. „Vyhlasujem už niekoľko rokov, že parkovanie nemá byť biznis pre súkromnú firmu. Po stretnutí s konateľom spoločnosti môžem konštatovať, že obe zúčastnené strany prejavili snahu vec rozumne urovnať. Samozrejme, že je tu stále aj alternatíva niekoľkoročných a mnohých súdnych sporov. Zhodli sme sa však na tom, že túto alternatívu zvolíme len ako poslednú,“ uviedol Burdiga. Obaja sa dohodli, že na budúci týždeň sa v Košiciach stretnú expertné tímy.

Spoločnosť EEI má v správe aj parkoviská s rampami a parkovací dom pri Steel aréne a poplatky zostávajú jej. „Viackrát sme vyzvali súkromnú spoločnosť o rešpektovanie nariadenia a aby deaktivovala parkovacie automaty a systémy na závorových parkoviskách. Nemáme inú možnosť ako vyzývať ich a rokovať,“ zhodnotil aktuálnu situáciu primátor Polaček.

Firma podpísala s mestom Košice zmluvu s platnosťou do roku 2022. Mestskí poslanci vlani v septembri novelizovali VZN o dočasnom parkovaní, podľa ktorého sa samospráva stáva namiesto spoločnosti EEI od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Spoločnosť EEI tvrdí, že postupuje v súlade so súčasným právnym stavom a v zmysle platnej zmluvy. V spore o platnosť alebo neplatnosť nájomnej zmluvy s mestom podľa firmy žiadny kompetentný súd ešte nevyniesol právoplatné rozhodnutie.