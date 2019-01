Sever Slovenska pod návalmi snehu, vyhlásili tam mimoriadnu situáciu

Starostovia obcí Lutiše a Terchová v Žilinskom okrese vyhlásili v súvislosti so snehovou kalamitou v nedeľu popoludní opäť mimoriadnu situáciu. Informoval o tom vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.

Okrem Terchovej a obce Lutiše tak aktuálne platí mimoriadna situácia v Žilinskom kraji v meste Čadca a v obciach Klokočov a Olešná v Čadčianskom okrese. V sobotu (12. 1.) odvolali mimoriadnu situáciu v obci Dolná Tižina v Žilinskom okrese.

Územie Žilinského kraja zasiahlo minulý týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ci­est.

SHMÚ vydal výstrahy

V niektorých okresoch na severe Slovenska môže v najbližších dňoch napadnúť 50 – 80 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy s platnosťou od nedele 21.00 do stredy (16.1.) 8.00 h. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Čadca, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Pre ďalšie okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji platí výstraha prvého stupňa. Napadnúť tam môže 30 – 50 cm.

Od nedele do stredy si podľa meteorológov treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje. Vydali preto výstrahu prvého, v niektorých okresoch aj druhého stupňa. Okrem oblastí, kde má napadnúť veľké množstvo snehu, by vodiči mali spozornieť aj na severe Prešovského kraja, najmä od pondelka (14.1.) do stredy.