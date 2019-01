Košický starosta chystá exekúciu agresívneho psa

Odobratie psa majiteľovi riešili v košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce. Kríženec rotvajlera zaútočil na jedného tamojšieho obyvateľa. Nestalo sa to po prvý raz. Okresný úrad ešte v októbri 2017 rozhodol o prepadnutí psa – vtedy ešte podľa zákona veci, nie živého tvora – v prospech štátu, no odvtedy sa nič nedialo. Samospráva začala konať po ďalšom prípade napadnutia a rozhodla sa pre rázny krok.

„Pes v priebehu asi troch rokov zaútočil či už na ľudí, alebo na zvieratá sedemkrát, dokonca aj niektorých pohrýzol, iným spôsobil škody na majetku. Viackrát bol majiteľ napomenutý a jeho pes dostal známku ,nebezpečný pes'. Napriek tomu rotvajlera veľakrát nemal na vôdzke a túlal sa s ním po sídlisku alebo v neďalekom lesoparku. Naposledy zaútočil pred pár dňami, a tak som sa rozhodol konať. Mrzí ma, že tento problém neriešil už môj predchodca, mal na to rok, kým neprišli voľby,“ konštatoval Miloš Ihnát, starosta Sídliska Ťahanovce. Doplnil, že určite ide o prvý prípad odobratia psa majiteľovi v Košiciach, a možno aj na Slovensku.

Starosta najprv zvolal spolu s náčelníkom mestskej polície pracovné stretnutie s majiteľom a snažili sa presvedčiť psičkára, aby psa vydal dobrovoľne. „Nesúhlasí s tým a nechce ho vydať. Preto sme sa rozhodli požiadať o exekučné konanie vo veci odovzdania psa,“ hovorí Ihnát. Určite odmieta usmrtenie zvieraťa. „Po tom, čo sa stane majetkom štátu, pôjde do Záchrannej stanice Animal v Kuzmiciach v okrese Trebišov,“ dodal starosta.

Prevýchova psa je možná

Stanica Animal sa venuje najmä prevýchove problémových zvierat. „Riešili sme už viacero psíkov, ktoré boli voči okoliu agresívne. Prevýchova je možná, musí sa najprv socializovať a spolupracovať s človekom a zvyknúť si na iné zvieratá. Zároveň pre neho budeme hľadať majiteľa, ktorý sa o neho bude vedieť postarať,“ uviedla kynologička zo záchrannej stanice Veronika Macková.

Šéfka košického útulku pre psov Romana Šerfelová by nebezpečného psa neprijala. „Nemáme vytvorené podmienky pre chov takéhoto zvieraťa, pretože by sme ho nemohli dať k ostatným. Zároveň by sa mu musel špeciálne venovať odborník, a to nevieme zabezpečiť,“ uviedla. Prepadnutie zvieraťa štátu v takomto prípade považuje za správne, no podľa nej to problém úplne nevyrieši. „Majiteľ si môže opäť zaobstarať nové zviera,“ dodala Šerfelová.