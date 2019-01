V Košickom kraji protestovali študenti

Nespokojnosť s určovaním počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl je v celom Košickom kraji. Po prvýkrát miesta nerozdelilo ministerstvo školstva, ale župa. Jej rozhodnutia vyvolali protesty na viacerých školách, ktoré sa so žiadosťou o nápravu obrátili na rezort. Ten by mal rozhodnúť do konca januára.

Napätá situácia vznikla na košickej Obchodnej akadémii na Polárnej ulici. V školskom roku 2019/2020 tu plánovali otvoriť tri triedy so 60 študentmi. V posledný novembrový deň zistili, že nebudú môcť prijať nikoho. Študenti prišli na začiatku januára protestovať na zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. „Pre školu to znamená likvidáciu,“ reagoval jej riaditeľ Peter Ivan. Požiadal kraj, aby sa obrátil na ministerstvo o prehodnotenie. "Trváme na tom, že máme žiadané odbory, dokonca ako jediní aj Ekonomické lýceum, a spolupracujeme s viacerými IT firmami. Podporuje nás aj Republiková únia zamestnávateľov, poslala priamo na ministerstvo podporný list pre viaceré školy vrátane našej na zachovanie našich odborov,“ doplnil Ivan.

Najhlučnejší protest usporiadali študenti Gymnázia Park mládeže, ktoré otváralo okrem bilingválnych tried so zameraním na španielsky a anglický jazyk aj tradičné štvorročné štúdium a vo dvoch triedach plánovalo prijať 60 žiakov. Po rozhodnutí župy nemôžu prijať žiadneho. Mladí sa zišli pred budovou kraja, ponúknutý čaj odmietli, žiadali otvorenie tried. Prišlo ich tam vyše päťsto. V tomto prípade je zriaďovateľom okresný úrad, ktorý sa tiež obrátil na ministerstvo so žiadosťou o zmenu v počtoch miest.

Študenti s transparentmi na zastupiteľstve žiadali vysvetlenie, prečo sa župa rozhodla neotvoriť triedy v novom školskom roku. Autor: Pravda, Robo Hakl

„Ešte pred rozhodnutím kraja malo o štvorročné štúdium, ktoré sa má zrušiť, záujem až 163 žiakov. Vedeli by sme si teda vybrať tých najkvalitnejších, veď aj v rebríčkoch dosahujeme výborné výsledky. V kraji podľa spoločnosti INEKO sme na ôsmom mieste, priamo v Košiciach sme skončili o dve priečky vyššie,“ konštatovala Alena Bobáková, riaditeľka gymnázia. Škola má podporu aj v petícii, podpísalo ju vyše 2 500 ľudí. Vlna nespokojnosti sa zdvihla aj na iných školách, ich riaditelia sa od župy nedozvedeli, podľa akých kritérií prerozdeľovala počty študentov.

Predseda kraja Rastislav Trnka tvrdí, že v minulosti ministerstvo aj kraj povolili vznik škôl, študijných odborov alebo zvýšenie počtu žiakov bez toho, aby zohľadnili demografický vývoj a reálny dopyt na trhu práce. „Na rozhodnutie boli iba tri týždne. Vzhľadom na krátke obdobie sme nemali čas na vytvorenie presnejšej metodiky určenia počtu žiakov,“ zdôvodnil postup Trnka. Pred týždňom sa úrade košického kraja zišli zástupcovia ostatných žúp. Predmetom vyjednávaní boli problémy pri aplikácii vyhlášky ministerstva školstva, ktorá určuje najvyššie počty žiakov prvých ročníkov stredných škôl. Zástupcovia samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že je nejasná. Budú žiadať ministerstvo, aby ju novelizovalo.