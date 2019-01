Nový majiteľ bývalého bratislavského Priora zatiaľ konkrétnu víziu nemá

Nový majiteľ obchodného domu na Kamennom námestí v Bratislave, bývalého Priora, zatiaľ víziu o budúcnosti budovy nemá. Garantuje však prechodné obdobie minimálne troch až piatich rokov, počas ktorého do budovy nijako zasahovať nebude. Isté zmeny však čakajú v súvislosti s vnútornými prevádzkami. Súčasné, ktoré budú postupne odchádzať, by mali nahradiť nové, avšak s rovnakým sortimentom. Výnimkou budú len potraviny, ktoré by mali nezmenené fungovať minimálne ďalších desať rokov.