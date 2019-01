Vo Fekišovciach zostal jeden poslanec

Poslanci poskytli médiám vyhlásenie, v ktorom zdôvodnili svoje rozhodnutie. Píšu v ňom, že starostka Miloslava Fedorová s nimi o napätej situácii, ktorá vznikla po zverejnení videa pred viac ako týždňom, nekomunikovala. „Iba cez médiá obhajovala svoj pohľad na vedenie obce a svoje správanie. Vyjadrila sa, že má podporu dvoch tretín občanov obce. Vyplýva z toho, že z postu starostky neodstúpi,“ uviedli vo vyhlásení. Počas tých pár dní sa podľa nich výrazne zvýšilo napätie v dedine, ktorá má 300 obyvateľov. „Pre upokojenie situácie, aj ďalšieho fungovania v obci, sme sa rozhodli uvoľniť svoje posty ďalším poslancom, ktorí na čele s pani starostkou povedú úspešne obec počas funkčného obdobia,“ dodali.

Z piatich poslancov sa mandátu vzdali štyria, konkrétne Mária Harabinová, Stanislav Štefanič, Jozef Sabo a Peter Veseleny. Jozef Ostrožnický známy pod prezývkou Ďoďo zostáva.

Pre Pravdu sa vyjadril odchádzajúci poslanec Stanislav Štefanič. „Necítili sme podporu občanov. Nezazneli od nich žiadne povzbudzujúce slová, že sú s nami a aby sme bojovali. Každý čušal,“ tvrdí. „V dedine sú dva tábory, vášne sa stupňovali. Nemienili sme po nej chodiť tak, že sa budeme obhadzovať kameňmi,“ dodal Štefanič.

Starostka Miloslava Fedorová je presvedčená, že situácia v obci ani zďaleka nie je taká napätá, ako tvrdia odchádzajúci poslanci. „Zbytočne z toho robia bublinu. Bola som síce pod nenormálnym stresom, ale uznala som si svoju chybu a snažila sa to celé upokojiť,“ hovorí. To, že s nimi nekomunikovala, je podľa nej výmysel. „Formou esemesky som ich pozvala na novoročné posedenie, ktoré malo byť 10. januára v štvorhviezdič­kovom hoteli. Všetci, okrem jedného, mi odpísali v tom duchu, že pre pracovnú zaneprázdnenosť neprídu,“ tvrdí. „Urobila som prvé kroky na zmierenie, bola som si vedomá, že niekto musí ustúpiť. Keby bolo treba, kľakla by som si aj na kolená a odprosila ich,“ povedala.

Rozhodnutie poslancov, ktorí rezignácie osobne priniesli túto stredu, akceptuje. „Je to ich slobodná vôľa. Zaevidovala som to, dali si potvrdiť kópie a odišli,“ uzavrela s tým, že o ďalších krokoch sa poradí s právnikom.

Eduard Barány z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied vysvetlil, že v prípade Fekišoviec sú momentálne dve možnosti. „Jednou sú nové voľby, ktoré v nejakom časovom horizonte vyhlási predseda Národnej rady, ďalšou nástup prípadných náhradníkov. Neviem, aká je tam situácia, či ich majú dostatok, ale ak áno, je po probléme a ide sa ďalej,“ uviedol. Potom to podľa neho ide veľmi rýchlo, noví poslanci by mali nastúpiť na najbližšom zasadnutí. „Náhradné voľby sa väčšinou robia u starostov, nie u poslancov, ale aj to je možné. Ročne sa to deje vo viacerých obciach, ide o rutinnú administratívnu záležitosť. Situácia vo Fekišovciach sa zvládne, žiadne zemetrasenie tam nehrozí,“ zasmial sa.