Štiavničania začali odkrývať svoje rodinné striebro

„Po stáročia bolo mesto symbolom nielen veľkého bohatstva prírodných krás, ale aj vzdelanosti a kultúry. Na dlhší čas sa však stalo aj symbolom devastácie, veľkej straty úcty voči nemu a pred našimi očami umieralo. Je úžasné, že sa opäť dvíha zo zeme,“ mieni herečka Emília Vášáryová.

Podujatie moderovala Lujza Garajová Schrameková. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková zaspomínala, že Banská Štiavnica bola jedným z prvých miest, ktoré s mikrofónom v ruke ako redaktorka Slovenského rozhlasu začala navštevovať. "Čím viac som sem chodila, tým viac úžasných námetov som získavala,“ povedala Laššáková s tým, že Banská Štiavnica skutočne patrí ku skvostom. Svedčí o tom podľa nej aj fakt, že prvýkrát v našej histórii sa udeľuje takýto titul a získala ho práve Banská Štiavnica.

Po otváracom ceremoniáli sa diváci z námestia presunuli do kultúrneho centra, kde sa na pódiu striedali známi rodáci a rozprávali svoje príbehy. Program niesol názov Rodinné striebro a zbierka príbehov ostatných Štiavničanov bude pokračovať celý rok. Pre vnímavého umelca majú vyrozprávané osudy cenu rodinného striebra. „Je to pre nás veľká výzva. Chceme sa prihovoriť Štiavničanom a spolu s nimi vytvoriť nové umelecké diela. Možno aj pamäť tohto mesta, ktorá s ľuďmi, ktorí postupne odchádzajú kvôli veku, zaniká a my ju chceme zachovať,“ vysvetlil vedúci projektového tímu Rastislav Marko.

O svoje spomienky sa v kultúrnom centre podelili tri generácie baníckej rodiny Sombathyovcov. Zaujímavé rozprávanie ponúkla Ľudmila Blašková, ktorá svojou firmou udržiava v meste tradíciu textilnej výroby aj po zatvorení známeho podniku Pleta. Celé to oživila módna prehliadka retro oblečenia. Postupne sa predstavili Monika Maňkovská s divadelným zoskupením Paradájz Pikčr, Jaro Koleda s parťákmi, gymnaziálny učiteľ Miron Breznonščák so študentmi, spisovateľ Juraj Červenák či Martin Macharik s Katarínou Voškovou, ktorí pred rokmi rozbehli záchranu Kalvárie. V duchu dobového fotenia so starožitným aparátom tam všetkých zachytával štýlovo oblečený Ivan Ladziansky.

O svoje rodinné striebro v podobe baníckeho príbehu sa podelili aj tri generácie Sombathyovcov. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Podujatie moderovala herečka Lujza Garajová Schrameková, ktorá má k Štiavnici silný vzťah. „Mám ju veľmi rada a je pre mňa veľkým prekvapením, že v pomerne neskorom veku som sa dozvedela, že tu žila časť moje rodiny. V detskom veku tu žil môj starý otec. Potom sa odsťahoval, ale stále je tu dom, v ktorom býval,“ poznamenala. Banské mesto navštevuje ako víkendový užívateľ jeho krás pomerne často.

Dramaturg a spoluautor programu Ján Fakla si myslí, že Štiavničania možno považujú svoje príbehy za obyčajné. „Ale pre nás sú veľmi inšpirujúce,“ podotkol. „Čaká nás rok kultúry, ktorý sme zamerali na renováciu identity. Všetkých miestnych chceme povzbudiť, aby sa viac o kultúru zaujímali, chodili na ňu a sami sa na nej priamo zúčastňovali. Aby do toho rodinného striebra prispeli svojimi námetmi, spomenuli si na udalosti a príbehy, ktoré majú vo svojej pamäti alebo ich zažili predkovia,“ povedal. Štiavnica je podľa neho známa množstvom kultúrnych podujatí, no mnohé sú takpovediac dovezené. „Chceme, aby vznikali priamo tu, s domácimi umelcami,“ objasnil s tým, že informácie o programe nájdu ľudia na webe.

Primátorka Nadežda Babiaková verí, že projekt bude úspešný a pritiahne ľudí, lebo kultúra nás robí po všetkých stránkach lepšími. Filmárka Ivana Laučíková poukázala, že Štiavničania prejavujú veľký záujem. „Keď sa s nimi rozprávam, čo máme v pláne, teda vytiahnuť zo šuplíkov spomienky na detstvo, ako ich rodičia pracovali v Tabačke, Plete a aké to tu bolo, keď chodievali do kina na Piarg, sú nadšení,“ povedala. Miestny fotograf Ľubomír Lužina dúfa, že domáci sa o kultúru naozaj začnú viac zaujímať. „Verím, že sa podarí vytiahnuť ich z pelechov a zo sídliska Drieňová,“ prehodil optimisticky.

Od Fondu na podporu umenia získalo mesto na celoročný projekt dotáciu 300-tisíc eur. V rámci neho sa spojili samospráva, tretí sektor aj banské múzeum. Mesto čakajú tento rok desiatky akcií v podobe divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia či literatúry. „Do každého podujatia chceme zapojiť miestnych a to nielen pasívne, teda ako divákov, ale aj ako aktívneho účastníka umeleckého diela či nejakého tvorivého procesu,“ pripomenul Marko. Spoločným názvom všetkých aktivít projektu je Almázia. „Je to staré štiavnické slovíčko, ktoré znamená, že ide o niečo, čo je dobré, ale je toho málo,“ uzavrel vedúci projektového tímu.