V Petržalke sčítajú autá, zistia aj mimobratislavských šoférov

Na najväčšom sídlisku na Slovensku, v bratislavskej Petržalke, sa chystá revolúcia v parkovaní. Uprednostnení nielen pri poplatku za parkovanie budú motoristi, ktorí tu majú trvalý pobyt. A to bude kameňom úrazu. V tejto mestskej časti, ktorá má podľa posledného sčítania viac ako 106-tisíc obyvateľov, býva veľké množstvo ľudí v podnájmoch a bez prihláseného pobytu. Bratislavčania ich volajú cépečkári - cezpoľní.

Starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka očakáva, že rezidenčné parkovanie zvýši motiváciu ľudí prihlásiť si trvalý pobyt v Petržalke. Zavedeniu nového plánu parkovacej politiky bude predchádzať sčítanie áut. Uskutočniť by sa malo od 4. februára do 23. apríla tohto roku. Samotné sčítanie bude rozdelené na etapy. Prebehne 7-krát, zber dát bude prebiehať 79 dní, a to počas jarných prázdnin v Bratislavskom kraji a počas veľkonočných sviatkov. Súčasťou bude dátum, čas a takisto GPS súradnice vozidla. O tom, kto bude vykonávať túto činnosť, rozhodne verejné obstarávanie, ktoré vyhlásili 10. januára.

Pôjde o kompletné sčítanie áut s EČV, stojacich na verejne prístupných miestach alebo iných verejne prístupných plochách. „Naším cieľom je zozbierať čo najviac dát o parkovaní áut v Petržalke, aby sme pred zavedením rezidenčného parkovania presne vedeli, kde máme najväčší problém s parkovaním a akým spôsobom ho budeme riešiť,“ dodal starosta Hrčka.

Na základe výsledkov samospráva zistí, koľko ľudí má v mestskej časti trvalý pobyt a koľko ľudí bez trvalého bydliska v nej parkuje. Posledné sčítanie z roku 2011 hovorí o 106 117 oby­vateľoch. „V Petržalke žije oveľa viac ľudí, ako to vyplynulo zo sčítania obyvateľstva z roku 2011, podľa ktorého dostávame od štátu peniaze, pričom každých 10 000 ľudí navyše znamená približne milión eur pre mestskú časť. Za tieto dodatočne získané peniaze budeme problém s parkovaním riešiť oveľa efektívnejšie, napríklad výstavbou parkovacích domov,“ vyhlásil Hrčka. Analýza by mala podľa starostu ukázať, koľko áut reálne v noci parkuje v Petržalke, v akých oblastiach sa najviac autá pohybujú a koľko z nich má mimobratislavskú značku.

Prvú rezidenčnú zónu plánuje mestská časť spustiť 1. júla tohto roku, postupne by mali pribúdať ďalšie. „Do štyroch rokov chceme mať zavedené rezidenčné parkovanie na väčšine územia, v ideálnom prípade na celom území,“ podotkol Hrčka.

„Prioritou je, aby sme postupne zaviedli v celej Petržalke rezidenčné parkovanie a aby každý Petržalčan pocítil výrazné zlepšenie oproti súčasnému stavu,“ tvrdí Radovan Chovan, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou. Predpokladaná suma, ktorú musí mestská časť vynaložiť na projekt rezidenčného parkovania, je nižšia ako 20-tisíc eur. „V tejto fáze budú náklady iba na kvalitnú analýzu súčasného stavu, ktorej cenu vygeneruje verejné obstarávanie, a teda predpokladaná suma je okolo 20-tisíc eur,“ doplnil Chovan.

Rezidenčné parkovanie nie je v rozpore s mestskou parkovacou politikou, ku ktorej avšak ešte musia mestskí poslanci schváliť zmenu štatútu mesta. Mestské časti si môžu rezidenčné parkovanie zavádzať samostatne, ako je to už čiastočne v Karlovej Vsi či v Starom Meste. V prvej fáze nebude parkovacie miesto stáť Petržalčanov nič, resp. minimálny registračný poplatok. Výsledná suma však ešte nie je známa. To, akým spôsobom budú ľudia platiť v prípade, že vlastnia napríklad viac ako jedno auto, je stále predmetom diskusie. Pomôžu pri tom aj dáta zo sčítania. „Parkovacie miesta nebudú označené EČV,“ spresnil Chovan.

Pri sčítaní áut bude mestská časť rozdelená na 14 zón. Každá etapa spočítavania bude prebiehať vždy v čase od 21. hodiny večer do 6. hodiny nasledujúceho dňa. Pôjde o lokality:

1. zóna – Dvory V, VI a Stará Petržalka

2. zóna – Dvory IV

3. zóna – Dvory I, II a III

4. zóna – Háje I

5. zóna – Háje II a III

6. zóna – Lúky I, II a III

7. zóna – Lúky IV a V

8. zóna – Lúky VI, VII a oblasť Antolská

9. zóna – Lúky VI oblasť Starhradská

10. zóna – Slnečnice

11. zóna – Južné mesto

12. zóna – oblasť Kopčany

13. zóna – oblasť Viedenskej cesty a Starého mosta

14. zóna – oblasť Ekonomickej univerzity

