Košickí hasiči zachraňovali labute aj srnku

Od začiatku roka už mali v Košiciach štyri výjazdy k labutiam. Hasičom volali ľudia na tiesňovú linku. Aby sa dostali k vtákom, museli použiť špeciálne lávky na premostenie a taktiež sa istiť lanami, pretože ľad nebol na všetkým miestach úplne zamrznutý a hrozilo prevrátenie.

„Výjazdy v Košiciach máme na sídlisko Nad jazerom a tiež k Mlynskému náhonu. Nie vždy ale ide o primrznuté labute. Stane sa, že pri zásahu hasiči prídu k vtákovi bližšie, ten vyletí a pristane o niekoľko metrov ďalej,“ uviedol okresný riaditeľ košických hasičov Tomáš Berzetei.

Srnka uviazla pred niekoľkými dňami na zľadovatenej ploche priehrady Ružín pri Malej Lodine. Od brehu bola zhruba 70 metrov a pokúšala sa z ľadu dostať, no bez úspechu. Aj v tomto prípade hasiči použili lávku a čln. Podarilo sa im ju chytiť a privolaní poľovníci ju vypustili do voľnej prírody, no v lokalite, ktorá je od nádrže ďaleko.

„Podobný prípad riešime približne raz za 2 až 3 roky. Už sme zachraňovali aj psa či mačku. Skôr vyslobodzujeme srnky, ktoré sú zaplatené do plota alebo nejakej konštrukcie,“ doplnil Berzetei.