Za obedom budú deti v Trnave dochádzať

„Petíciu sme založili o sedemnástej hodine v nedeľu a za necelé tri dni ju už podpísalo vyše osemsto ľudí,“ povedala jedna z troch organizátoriek petície Andrea Cozens. Na základnej škole má dve deti. To, že doterajšie stravovanie bude minulosťou, sa rodičia dozvedeli tento mesiac. Mesto od ďalšieho mesiaca vybavilo jedálne vo vzdialenejších školách.

Základná škola má 750 detí, z toho je prihlásených 590 stravníkov. Tí sa budú cez deň presúvať na tri rôzne miesta. Niektorým žiakom by chôdza trvala aj 25 minút, samospráva preto siahla po rozvoze autobusom. Dochádzka nemá byť jedinou zmenou. Deťom sa zmení časový harmonogram, začiatok vyučovania sa posunie z pôvodne ôsmej hodiny na 7.45 h, niektoré prestávky sa skrátia na päť minút. „Medzi šiestou a siedmou vyučovacou hodinou má prestávka z dôvodu cestovania za stravou trvať až 55 minút a tam zas vyskočil problém, čo bude za ten čas s deťmi, ktoré nechodia na obedy,“ pripomenula organizátorka petície. V nej rodičia žiadajú zriadenie dočasnej výdajne stravy v areáli školy vo forme kontajnerovej stavby, dovoz jedla a prípravu na výstavbu novej jedálne. „Nejde len o naše deti, bojujeme tiež za učiteľov,“ doplnila Cozens. Rodičia sú pripravení aj na nátlakové akcie.

Školská psychologička Andrea Baranovská dáva petičiarom za pravdu. „Z hľadiska vnímania bezpečia vo svojom okolí je pre dieťa potrebná stálosť a určité návyky. Posun začiatku vyučovania v strede školského roka je sám osebe stresujúci faktor, ktorý zasiahne celú rodinu. To sa premietne do psychického stavu dieťaťa už pri vstupe do školy,“ objasnila psychologička. Ďalším problémom je podľa nej skrátenie prestávok na päťminútové, pretože to znamená rýchlejšiu prípravu na ďalšiu hodinu či presun do inej učebne, dôsledkom čoho bude len ďalší stres.

Riaditeľka školy Danka Gašparíková vraví, že vedenie musí akceptovať to, čo zriaďovateľ, čiže mesto Trnava, dohodol. „To znamená ten variant, že prvý až tretí ročník bude chodiť naďalej na Strednú športovú školu, štvrtáci majú prisľúbené stravovanie na Spojenej škole Beethovenovej za podmienky, že im nájdeme ako škola kuchárku. Piaty až deviaty ročník je dohodnutý s riaditeľstvom Základnej školy A. Kubinu, kde sme zabezpečili autobusovú kyvadlovú dopravu, aby sme zaistili bezpečnú prepravu pod dozorom a aby boli minimálne časové straty, pretože škola je vzdialená normálnou chôdzou okolo dvadsať minút. Z toho všetkého nám vyplýva aj zmena rozvrhu,“ vysvetlila Gašparíková s tým, že iná možnosť momentálne nie je.

„Mesto na rokovaniach so Strednou športovou školou aj jej zriaďovateľom predostrelo viacero návrhov, napríklad umiestnenie mobilného výdajného pultu v jedálni strednej školy a žiadalo, aby bola zabezpečená strava aspoň pre najmenšie deti. Podľa Trnavského samosprávneho kraja nebola táto verzia možná,“ vysvetlila hovorkyňa primátora Trnavy Veronika Majtánová. Vedenie mesta potom oslovilo riaditeľov blízkych škôl, ktorí ponúkli svoje kapacity na varenie a výdaj stravy. Samospráva si uvedomuje diskomfort žiakov pri presune na obed. „Tento režim je dočasný,“ zdôraznila hovorkyňa.

Radnica rozbieha nový projekt prestavby časti školy na Bottovej ulici, ktorý na toto miesto vráti niekdajšiu kuchyňu s jedálňou. „Po stretnutí s odborníčkou na gastrotechnológie ako prechodné riešenie do úvahy pripadá aj prebudovanie veľkej telocvične na výdajné miesto, tomu však musí predchádzať rokovanie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ priblížila vedúca odboru vzdelávania, školstva a kultúry Mestského úradu v Trnave Miroslava Komorníková. Zároveň dodala, že stretnutie s úradom zdravotníctva mesto zvolá bezodkladne a ďalšie kroky podnikne na základe jeho stanoviska.

Na zámere vlastnej jedálne s kuchyňou začalo mesto pracovať vlani, ešte pred vypuknutím súčasného problému. Vznikol projekt, ktorý počítal s prestavbou južného krídla a presťahovaním šiestich tried, ktoré sa tam nachádzajú. Proti tomuto zámeru sa postavili zamestnanci školy aj rodičia. „Mesto pôvodný projekt prehodnotilo a ako najvhodnejšia alternatíva sa teraz javí zmena stavebného zámeru z jednopodlažného krídla na dvojpodlažné, s kuchyňou a jedálňou na prízemí a so zachovanými šiestimi triedami na poschodí,“ uzavrela hovorkyňa mesta.

Trnavská župa svoje kroky odôvodňuje tým, že jedáleň na športovej škole už nestíhala. „Počet žiakov na Základnej škole Bottova kontinuálne rástol, čím sme sa dostali do situácie, keď sme pripravovali a vydávali približne 940 obedov denne. Na túto situáciu začali reagovať aj zamestnanci, ktorí už neboli fyzicky schopní a ochotní za týchto podmienok pracovať,“ tvrdí hovorca trnavskej župy Jaroslav Vacek. Dodal, že kapacita kuchyne športovej školy je osemsto jedál za deň a kapacita výdaja v jedálni 565 obedov denne. Poukázal, že základnej škole pomôžu tak, že od februára prestravujú 250 jej žiakov.