Nebezpečné električky v Košiciach stiahli z tratí

Závažné poškodenia električiek Vario LF2 plus zaregistroval za posledný týždeň Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Stalo sa to na rýchlodráhe z mesta do U. S. Steelu. V oboch prípadoch došlo k prasknutiu brzdového kotúča zaisťovacej brzdy, ktorá slúži na dobrzdenie električky. Našťastie sa nezranil žiaden cestujúci, hoci raz kotúč prerazil podlahu, v druhom dokonca skončil až v streche.

Prvý prípad sa stal v nedeľu večer v električke R3, v ktorej sa po popoludňajšej zmene viezlo domov 30 zamestnancov U.S. Steelu. V čase vystrelenia brzdového kotúča do strechy každý z nich sedel.

„Okamžite po tejto udalosti sme kontaktovali výrobcu električiek Vario LF2 plus – českú spoločnosť Pragoimex. Tí nám povedali, že ide o náhodnú a nesystémovú chybu, ktorá sa u nich pri 279 dodaných električkách vyskytla prvýkrát v histórii. Vo svojom stanovisku napísali, že bezpečná prevádzka ostatných vozidiel LF2 Plus nie je ohrozená a električky je možné používať bez obmedzení a ohrozenia životov a zdravia cestujúcich,“ uviedol Vladimír Padyšák, generálny riaditeľ DPMK.

V piatok ráno opätovne došlo k rovnakej udalosti na ďalšej električke Vario LF2 Plus, taktiež na rýchlodráhe do U.S. Steelu. V tomto prípade prerazil podlahu električky. DPMK okrem tejto konkrétnej električky okamžite stiahol aj ďalších 13 električiek z liniek, ktoré boli súčasťou rovnakej dodávky a nahradil ich električkami iných typov.

„Kvôli týmto nežiadúcim udalostiam zasadal v piatok večer v DPMK krízový štáb, na ktorom sa zúčastnili aj špecialisti českého výrobcu. Tí zisťujú presnú príčinu týchto závad. Dohodli sme sa na tom aké opatrenia vykonáme, aby 14 električiek Vario LF plus, ktoré boli súčasťou rovnakej dodávky a preventívne sme ich stiahli, mohlo opäť bezpečne jazdiť. Aby brzdové kotúče už neprerážali podlahy električiek, musíme odpojiť podvozky a namontovať na všetkých 6 kusov bŕzd nerezové štíty. Zároveň softvérovo upravíme električky tak, aby v prípade poruchy zaisťovacej brzdy sa električka automaticky zastavila a bol znemožnený jej ďalší pohyb,“ informoval Padyšák.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček po zasadnutí krízového štábu vyhlásil, že je znepokojený udalosťami, ktoré v uplynulých dňoch nastali počas jázd električiek Vario LF2 plus.

„Považujeme to za veľký problém, lebo bezpečnosť našich cestujúcich je prvoradá. Budúci týždeň sa nám už ohlásila inšpekcia z ministerstva dopravy. Nielen oni chcú vedieť, čo sa to v Košiciach deje. Aj počas predvolebnej kampane sme viacerí kandidáti upozorňovali, že tieto električky bez klimatizácie boli predražené. Čerstvé udalosti súvisiace s ich prevádzkou nám dávajú za pravdu v tom, že predchádzajúce vedenie mesta ich nekupovalo do Košíc pre zlepšenie dopravy, ale z omnoho zištnejších dôvodov. Strach v očiach však nemali v nedeľu a piatok tí, ktorí sa na tejto „výhodnej“ kúpe podieľali. Žiaľ boli to len nič netušiaci cestujúci na rýchlodráhe do U.S. Steelu,“ uviedol Polaček a dodal, že už v roku 2014 boli zaznamenané problémy u týchto typov električiek.

DPMK momentálne vlastní 46 kusov električiek Vario LF2 Plus. Cena jednej z nich predstavovala takmer 1,74 milióna eur, pričom 85 percent bolo preplatených z eurofondov, 10 percent zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent spolufinancoval DPMK. V rokoch 2014 – 2015 bolo do Košíc dodaných 33 kusov, na zvyšných 13 využilo bývalé vedenie DPMK opciu. Do vozového parku DPMK pribudli postupne v rokoch 2016–2018.