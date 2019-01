Náhradné voľby vo Fekišovciach zažehnali, majú nových poslancov

Starostka tvrdí, že teraz majú najmladšie a najtitulovanejšie zastupiteľstvo v rámci celého Slovenska. „Sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia vo veku od 23 do 33 rokov,“ vysvetlila. Mandátov sa ujali Matej Andričik, Marián Fedor, Dominika Jencová, Simona Mattová Schonová a Jozef Ostrožnický – známy pod prezývkou Ďoďo. Ten zostal Fedorovej verný ešte z predchádzajúceho zloženia poslancov. „Sú to ambiciózni ľudia a vedia, čo chcú. V čo najkratšom čase by sme chceli dať vybudovať multifunkčné ihrisko a pokračovať s výstavbou kultúrno-kreatívneho spolkového centra. Verím, že pre obec budú prínosom,“ povedala starostka. Z budúcej spolupráce má dobrý pocit. „Sú plní nápadov a ochotní nielen podávať návrhy, ale aj priložiť ruku k dielu. Teda pomôcť tiež manuálne, fyzicky,“ dodala.

Náhradníci nastúpili vo Fekišovciach po kauze so škandalóznym videom z ustanovujúceho zastupiteľstva, ktoré kolovalo na internete. Obec, na čele so svojráznou starostkou, sa stala terčom posmechov. O niekoľko dní sa štyria z piatich pôvodne zvolených poslancov vzdali mandátov. Keby nenastúpili náhradníci, hrozili tam nové voľby.