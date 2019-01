EEI chce odísť z Košíc, žiada kompenzáciu za predčasné ukončenie zmluvy

Hovorca spoločnosti Peter Hollý deklaroval, že po súdnych rozhodnutiach, prikazujúcich mestu Košice poskytovať parkovacej spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného, sa bude držať znenia zmluvy z roku 2012. Priznal však, že ani spoločnosť nechce predlžovať súčasnú situáciu, problémovú pre obe strany. „Chceme odísť z Košíc, ani predchádzajúce, ani súčasné vedenie mesta nedoceňujú to, aké možnosti má náš komplexný parkovací systém, s takýmto ľuďmi nechceme spolupracovať,“ povedal Hollý.

Firma bude preto podľa jeho slov podporovať rokovanie s košickým magistrátom o mimosúdnom urovnaní sporu a ukončení pôvodnej zmluvy. Predstavou EEI je dohodnúť sa o prevzatí vybudovanej parkovacej infraštruktúry za trhových podmienok i dohode o kompenzácii, ktorá sa týka nemožnosti naplniť podnikateľský zámer. Podľa Andreja Leontieva z advokátskej kancelárie, ktorá EEI zastupuje, neexistuje v súčasnosti konkrétna suma, ku ktorej by sa malo dospieť.

„Trhovú hodnota vybudovaného parkovacieho systému by mal oceniť nezávislý znalec, tam by nemal byť spor. Druhou vecou je predčasné ukončenie a zmarenie pôvodného podnikateľského plánu. Ak trvanie zmluvy skrátime o povedzme 70 percent, musí sa škoda, ktorá vznikla tým, že táto zmluva nedobehla do konca, nejakým spôsobom oceniť,“ uviedol Leontiev. Podľa jeho slov by bolo najideálnejšie urobiť dohodu jedným finančným urovnaním. „Ak to však nebude priechodné, je potrebné primárne vysporiadať infraštruktúru a potom riešiť ušlý zisk. Ten môže ohodnotiť nezávislá inštitúcia, nebránime sa tomu,“ povedal.

Zástupcovia EEI deklarovali, že situácii nepomôže tvrdohlavý postoj mesta a vzpieranie sa doterajším súdnym rozhodnutiam. Leontiev upozornil, že voči Košiciam začal konanie exekútor. „Ten môže opakovane dávať mestu pokutu za to, že nerešpektuje predchádzajúci verdikt o tom, že musí poskytovať EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk,“ uviedol advokát. Hollý si myslí, že postoj mesta je nerešpektovaním princípov právneho štátu. Spochybňuje v tomto zmysle aj prijaté novelizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o platenom parkovaní.

Exekučný súd v Banskej Bystrici vydal poverenie na vykonanie exekúcie voči mestu Košice, ktoré sa týka opatrenia bratislavského okresného súdu, prikazujúceho mestu poskytovať parkovacej spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Primátor Košíc Jaroslav Polaček potvrdil doručenie súdneho rozhodnutia, zároveň však avizoval, že mesto využije všetky právne nástroje na to, aby situáciu zvrátilo. Magistrát podľa jeho slov bude postupovať podľa novely VZN, ktorou sa mesto od 1. januára 2019 stalo namiesto spoločnosti EEI výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. VZN považuje za vyšší právny akt ako rozhodnutie bratislavského okresného súdu.