Šoférom na strednom Slovensku hrozí 200-kilometrová obchádzka

Obrovský nápor áut nezvláda most na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice do Brezna, pri odbočke do Slovenskej Ľupče. Má vážny problém napriek tomu, že ho pred dvomi rokmi opravovali. Momentálne je na moste znížená rýchlosť, no vodiči sa obávajú jeho úplného uzavretia a vyčerpávajúco dlhých obchádzok.

Most smerujúci na Horehronie, ktorým denne prejde viac ako 18-tisíc áut, z toho takmer 2 600 nákladných, je v havarijnom stave. Pred tromi rokmi sa tam odtrhol svah a voda podmyla cestu. Neskôr ho opravili, ale problém to nevyriešilo. „Naďalej tam hrozí nebezpečenstvo rozpadu a prípadného zrútenia mostnej konštrukcie s vozovkou. Tým je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bez možnosti obchádzkovej trasy,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Tvrdí, že krajský dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici navrhol správcovi cesty variant obchádzkovej trasy, ktorá by mala byť vedená extravilánom katastrálneho územia obce Slovenská Ľupča. „Konkrétne popri ceste 1/66. Túto alternatívu však správca vylúčil z dôvodu zásahu do súkromných pozemkov,“ dodala.

Šoféri z tejto správy nadšení nie sú. Reagoval na to aj Ján Mlynár zo Slovenskej únie vodičov „Neviem, kadiaľ budú chodiť osobné autá, ale pre nákladnú dopravu to chcú úplne uzavrieť. Plánujú nás posielať cez Donovaly na Ružomberok, Liptovský Hrádok a odtiaľ na Brezno. Je to skoro 200-kilometrová obchádzka,“ upozornil. Spôsobí to podľa neho obrovské straty, čo sa týka nielen pohonných hmôt, ale aj výkonov šoférov. Myslí si, že riešením by bolo uzavretie polovice mosta a riadenie dopravy semaformi. „Inak to bude katastrofa,“ uzavrel.

Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest, potvrdila, že most na tom nie je najlepšie. Príčinou je zatekanie celého objektu vrátane jeho nosnej konštrukcie a spodnej stavby.

„Výsledky diagnostiky upozornili na zlý stavebno-technický stav z hľadiska únosnosti,“ uviedla s tým, že objednali vypracovanie obchádzkových trás, ak by bolo nutné odkloniť dopravu. Počíta sa s nimi len v prípade krajnej núdze, vo dvoch alternatívach. Prvou je trasa cez už spomenuté Donovaly, Liptovský Hrádok, Čertovicu, Jarabú a Podbrezovú. Druhá by viedla cez Zvolen, Lučenec, Hnúšťu, Tisovec, Pohronskú Polhoru, Brezno a Podbrezovú. Pre osobné autá by išla obchádzka cez Zvolen, Kriváň, Hriňovú, Brezno a Podbrezovú. Zatiaľ však plánujú zúženie dvoch jazdných pruhov, obojsmerná premávka zostane zachovaná. „V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii ohľadom podopretia mostného objektu. Po jej schválení dôjde k realizácii,“ podotkla. Zároveň objasnila, že predtým nerekonštruovali celý most, ale len krídlo opory. Momentálne je na dotknutom úseku obmedzená rýchlosť na 50 kilometrov za hodinu. „Termín úplného uzavretia bude závisieť od rýchlosti zhoršovania aktuálneho stavebno-technického stavu mosta. Ale to len v krajnom prípade,“ prízvukuje.

Starosta Slovenskej Ľupče Roland Lamper hovorí, že ak k tomu dôjde, osobnú aj kamiónovú dopravu to v tejto lokalite paralyzuje. Samozrejme, nepríjemne sa to dotkne najmä samotných obyvateľov obce, keďže most sa nachádza v smere od Banskej Bystrice ešte pred odbočkou k nim. „Trpieť budú aj všetky spoje, ktoré idú týmto smerom. Bola by to patová situácia,“ povedal.

