Košické mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní

Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, medzi najpodstatnejšie zmeny patrí to, že mesto bude po novom akceptovať parkovacie karty vydané parkovacou firmou, zruší sa prirážka za SMS parkovací lístok a pribudnú aj možnosti úhrady za 30 minút parkovania.

„Podarilo sa nám v prvom rade urobiť to, aby to pre Košičanov, ktorí majú zaplatené rezidentské parkovné u súkromnej spoločnosti, bolo akceptovateľné aj systémom mesta Košice. Ich platby, ich rezidentské karty sú platné, ak boli zakúpené do 31. januára 2019. Od zajtra tie karty, ktoré budú kúpené od súkromnej parkovacej spoločnosti EEI, akceptované nebudú. Štvrtkovým dňom je táto záhada vyriešená,“ povedal s tým, že novela VZN okrem iného zahŕňa aj menšie úpravy týkajúce sa ťažko zdravotne postihnutých.

…

TV Pravda: O problémoch s parkovaním v Košiciach, s ktorými sa vodiči neustále potýkali, sa dozviete vo videu. (Vysielané 14.1.2019)