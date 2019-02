Osem lekárov odmieta slúžiť na pohotovosti v Šali

Fungovanie ambulantnej pohotovosti v Šali je počas februára ohrozené. Niektorí všeobecní lekári tvrdia, že im pohotovostné služby boli pridelené protizákonne a odmietajú nastúpiť do práce. Vzbúrilo sa osem z 34 doktorov. Detská pohotovosť tak môže zostať počas štyroch dní bez lekára, ambulancia pre dospelých tri dni. Nitriansky samosprávny kraj za rozpisom stojí, za pravdu mu dáva aj ministerstvo zdravotníctva.

Doteraz pohotovosť v Šali zabezpečovali len tí lekári, ktorí mali s miestnou poliklinikou podpísanú zmluvu a do služby sa dobrovoľne prihlásili. Tí, ktorí zmluvu nemali, neboli na rozpis zaraďovaní. Pôvodne mal rozdeľovanie služieb na starosti lekár samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík. „Ten si naše námietky vypočul, akceptoval ich a nedal nás do služieb," povedal Igor Klačko, zástupca nespokojných lekárov.

Od februára prišla zmena. Spustili ju zazmluvnení doktori, ktorí sa obrátili na ministerstvo. Tvrdili, že sú vyčerpaní a že už viac nemôžu ťahať služby za ôsmich kolegov. Rezort nakoniec rozhodol, že na rozpis majú byť zaraďovaní všetci lekári z danej spádovej oblasti, bez ohľadu na podpis zmluvy, pretože slúžiť na pohotovosti je ich povinnosťou. „V zmysle legislatívy samosprávny kraj zaradí do rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby všetkých poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti," povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ktorá pripomenula, že pri porušení tejto povinnosti môže župa uložiť lekárovi pokutu až do výšky 3 319 eur.

Na februárovom zozname sa tak nakoniec ocitli všetci všeobecní lekári. Osem z nich nastúpiť odmieta. „Rozpis pohotovosti bol vytvorený nezákonným spôsobom, nemôže tak byť príčinou, aby sme nastúpili na pohotovosť. Nie je možné vymáhať zákon nezákonným spôsobom," argumentuje ich zástupca Klačko. Upozorňuje na procesný problém. Podľa Klačka rozdelenie služieb podpísala vedúca odboru zdravotníctva Beáta Šedivá, pričom zo zákona toto oprávnenie má len lekár samosprávneho kraja, čiže Ľubomír Ševčík. „Lekár samosprávneho kraja rieši všetky ostatné pohotovosti v kraji, neviem, z akého dôvodu pre Šaľu túto záležitosť rieši vedúca odboru zdravotníctva," poukázal Klačko.

Denník Pravda sa snažil so Ševčíkom skontaktovať, do uzávierky sa to nepodarilo.

Klačko sa sťažuje, že župa s ním nekomunikuje a jeho snahy o rokovanie a dohodu ostávajú bez ohlasu. Podľa neho je za situáciu zodpovedná najmä samotná poliklinika, ktorá poskytuje priestory a materiálno-technické zabezpečenie pohotovostnej ambulancie. S jej vedením sa naposledy stretol v roku 2017. „Žiadny lekár, ktorého zastupujem, nedokáže správne ošetriť vážne chorého pacienta bez vyšetrenia krvi alebo prípadne pri bolestiach brucha bez ultrazvuku a röntgenu. Tieto prístroje v Šali nemáme. Pacienti tak zbytočne trávia čas na poliklinike v Šali, kde ich aj tak nevieme vyšetriť," objasnil Klačko. Nespokojní lekári sú v prípade sankcií odhodlaní obrátiť sa na súd.

Hovorkyňa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Oľga Prekopová konštatovala, že lekári, ktorí odmietajú slúžiť na pohotovosti, ohrozujú nielen životy pacientov, ale riskujú aj to, že im bude udelená pokuta. Zatiaľ podľa nej nie je jasné, či župa pristúpi aj k tomuto kroku.

Čo sa stane s pohotovosťou v Šali, nie je teda jasné. Reálne hrozí, že niektoré dni bude zatvorená. Župa dáva od problému ruky preč. „Nie je povinnosťou samosprávneho kraja zabezpečiť zastupovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nechce nastúpiť do služieb a nerešpektuje zákonnú povinnosť, ktorá mu zo zákona ako držiteľovi povolenia vyplýva," pripomenula hovorkyňa Prekopová.

Dni, v ktorých je ohrozená pohotovosť v Šali Pohotovosť pre deti Pohotovosť pre dospelých 9. 2. 13. 2. 10. 2. 15. 2. 19. 2. 19. 2. 20. 2.

