Dopravné obmedzenia v Bratislave najviac postihnú Ružinov, Vrakuňu a Staré Mesto

Ako informuje oficiálna internetová stránka hlavného mesta, MHD bude zadarmo na linkách 201, 202, 212, 75 a X72. Okrem toho bude Bratislavská integrovaná doprava (BID) v tomto období ponúkať aj 50-percentnú zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý si cestujúci zakúpia prostredníctvom aplikácie Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).

V oblasti kruhového objazdu Prievoz odporúča hlavné mesto počas uzávierky využiť v smere z Vrakune a Podunajských Biskupíc do západnej a centrálnej časti mesta a mestskej časti Ružinov trolejbusové linky číslo 201, 202 a autobusovú linku číslo 75. V smere na Kollárovo a Hodžovo námestie odporúča mesto cestujúcim využiť linku číslo 202 na trase Vrakuňa – Ružinov – Nivy – Svätoplukova – Záhradnícka – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie. Do centra mesta môžu prestúpiť na zastávke Miletičova, Novohradská alebo Košická na linku číslo X72. V smere z Vrakune do Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan by mali ľudia využiť linku číslo 75. Obyvateľom Prievozu odporúčajú cestovať aj linkou číslo 212 na trase Cintorín Vrakuňa – Prievoz – Ružinov – Nivy – Svätoplukova – Záhradnícka – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Kramáre – Patrónka.

TV Pravda: Bratislava smeruje k dopravnému kolapsu (vysielané 21.1.2019).

Pre zmeny v doprave bude v oblasti Mlynských nív od 15. februára platiť, že po Páričkovej ulici budú jazdiť len vozidlá MHD a vozidlá taxi služby. Cez Páričkovu ulicu budú jazdiť linky číslo X72, 50, 205 a cez Landererovu ulicu bude jazdiť linka číslo 70. Linka číslo 88 a číslo 21 končiace pri bývalej autobusovej stanici zostanú bez zmeny. Na Páričkovej ulici budú dve zastávky MHD, a to pri budove VÚB a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou. V rámci IDS BK budú môcť cestujúci využiť aj linky SlovakLines z regiónu, ktoré jazdia po Gagarinovej. Platiť bude štandardný cestovný lístok či električenka.

Ulicu Mlynské nivy aj niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu úplne uzavrú na šesť mesiacov. Uzávierka Mlynských nív potrvá rok, informoval ešte koncom januára primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Pol roka budú uzavreté úplne a následne tieto cesty sprejazdníme pre MHD. Výstavba v okolí Prístavného mosta potrvá dva roky a práce sú rozdelené do šiestich etáp tak, že každá ďalšia stavba bude pre dopravu využívať už tie vybudované v prechádzajúcej etape, takže sa to bude zlepšovať,“ uviedol Vallo.

TV Pravda: Unikátne zábery z výstavby obchvatu Bratislavy (vysielané 12.12.2018).