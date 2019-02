Žiaci najväčšej základnej školy v Trnave išli na obed autobusom

Žiaci druhého stupňa Základnej školy na Ulici J. Bottu v Trnave sa dnes prvýkrát odviezli na obed autobusom s označením Školský výlet. Obedy im od dnešného dňa zabezpečuje Základná škola na Ulici A. Kubinu, autobusovú dopravu platí zriaďovateľ, teda mesto Trnava. Žiaci najväčšej základnej školy v Trnave sa do konca januára stravovali v Strednej športovej škole na tej istej ulici, od februára tu dostávajú obedy len žiaci prvých troch ročníkov základnej školy. Štvrtáci chodia na obedy do Spojenej školy na Beethovenovej ulici, cesta im dnes trvala peši 12 minút.

Podľa riaditeľky Základnej školy na Ulici J. Bottu Danky Gašparíkovej rodičia prihlásili od februára na obedy výrazne menej detí ako doteraz. „Zo štvrtých ročníkov je to 59 detí, z 5. až 9. ročníkov je to približne 145 detí. Asi rodičia nepovažujú stravovanie v inej škole za výhodné,“ skonštatovala riaditeľka. Reálne dnes nasadlo do autobusov ešte menej žiakov, pretože veľa ich v škole chýba pre chrípkové ochorenia.

Rodičia ešte stále podpisujú petíciu proti tomuto krízovému riešeniu stravovania detí, pod ktorou je už asi tisíc podpisov. Radnica preveruje možnosť zriadenia jedálne v telocvični základnej školy, rodičmi navrhovanú kontajnerovú jedáleň však jednoznačne odmieta z priestorových aj finančných dôvodov.

Základná škola na Ulici J. Bottu v Trnave má 750 žiakov a je najžiadanejšou školou v Trnave. Bez vlastnej školskej kuchyne a jedálne je už niekoľko desaťročí, na ich úkor škola zvyšovala počet tried. Mesto Trnava podľa Veroniky Majtánovej z kancelárie primátora postaví v škole nový objekt s kuchyňou a jedálňou na prízemí a šiestimi triedami na poschodí. Nebude však k dispozícii skôr ako v septembri 2020.