Problematickú Slaneckú cestu v Košiciach čaká modernizácia za 23 miliónov eur

Slanecká cesta v Košiciach patrí medzi najvyťaženejšie komunikácie, kde ráno a popoludní v čase dopravnej špičky vznikajú dlhé kolóny. Magistrát má v pláne ju rozšíriť, pretože v súčasnosti je na niektorých miestach dvojpruhová, niekde má o pruh viac. Začatie stavebného konania sa predpokladá v druhej polovici roka 2019. Rozšírenie a modernizácia by mali stáť 23 miliónov eur, no spustenie výstavby komplikuje výkup pozemkov a problém s výrubom stromov.

„Po komunikácii denne prejde 26-tisíc vozidiel a postupne tento počet narastá,“ konštatovala Lenka Kovačevičová, starostka mestskej časti Nad jazerom, ktorou cesta prechádza. Podľa vypracovanej dopravnej štúdie by Slanecká cesta bola v roku 2026 počas špičky neprejazdná.

Mesto už niekoľko rokov vykupuje pozemky od súkromných vlastníkov, cenu za jeden štvorcový meter znalec určil na 35 eur. Celý proces je pomalý a komplikovaný, pretože veľakrát má pozemok viacerých majiteľov. S niektorými sa namiesto kúpy dohodlo na zámene a nevylučuje, že v súlade so stavebným a cestným zákonom je možné vydať územné rozhodnutie aj bez právneho vzťahu k dotknutým pozemkom a tak ich vyvlastniť.

Kvôli rozšíreniu Slaneckej cesty bude potrebné vyrúbať 402 stromov. Pri náhradnej výsadbe by na sídlisku malo pribudnúť iba 119 stromov, ďalšie by sa vysadili v iných mestských častiach. Dokopy by pribudlo viac ako 700 stromov v meste. Podľa ochranára Ladislava Rovinského je hodnota stromov, ktoré majú vyrúbať, približne 1,4 milióna eur. Výsadba by preto podľa neho mala byť v rovnakej spoločenskej hodnote. „Na sídliskách by sa ešte našli miesta, kde by mohli byť vysadené ďalšie stromy,“ uviedol Rovinský. Podľa magistrátu to nie je všade možné, keďže pozemky musia patriť mestu a myslieť sa musí aj na infraštruktúru pod zemou.

Kvôli rozšíreniu Slaneckej cesty budú musieť vyrúbať stromy v jej blízkosti. Autor: Robo Hakl, Pravda

Projektovú dokumentáciu už vypracovala spoločnosť Amberg Engineering, ktorá nedávno zvolala pracovné stretnutie s približne štyridsiatimi zástupcami orgánov, ktorých sa budúca rekonštrukcia týka. Po vydaní stavebného povolenia chce mesto požiadať o nenávratný finančný príspevok z príslušného operačného programu pre rozvoj regiónov a z eurofondov a na projekte by sa spolupodieľalo piatimi percentami.

„Realizáciou stavby sa zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy i priepustnosť križovatiek. V každom smere sa počíta s dvoma jazdnými pruhmi so šírkou 3,25 metra a taktiež s pripájacími a odbočovacími pruhmi, súčasťou má byť aj cyklistický chodník,“ informovala Kovačevičová. V strede Slaneckej cesty by mal byť stredový deliaci pás so zeleňou a zvodidlami a cestu osvetlí 270 svetiel. „Križovatky, priechody a zastávky mestskej hromadnej dopravy má monitorovať 21 kamier,“ dodala Kovačevičová.

Celý proces bude rozdelený do troch etáp, pričom modernizácia by mala trvať dva roky.