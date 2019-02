Celá Európa sa bojí poľskej hovädziny, v Trenčíne dostala 'zelenú'

Vedenie mesta Trenčín zrušilo v utorok zákaz variť deťom z hovädziny. Ten zaviedli potom, ako vyplávali na povrch šokujúce informácie o tom, že časť z mäsa z pochybného poľského bitúnku, kde zabíjali aj chorý dobytok, skončila na Slovensku aj v samotnom meste Trenčín. Mesto sa rozhodlo zákaz zrušiť potom, ako im trenčianski hygienici potvrdili, že viac nie je dôvod na obavy.

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne potvrdil, že pracovníčky oddelenia hygieny detí a mládeže kontaktovali všetky trenčianske materské a základné školy, kde je dodávateľom mäsa Mäsiarstvo u Urbánka,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Trenčín Erika Ságová. To, čo hygienici zistili, vedenie mesta upokojilo. „Na základe predložených dodacích listov je zrejmé, že do uvedených zariadení bolo dodané hovädzie mäso s krajinou pôvodu Slovenská republika, súčasne zabité aj delené v Slovenskej republike,“ písomne oznámila mestu Miroslava Pavlíková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Podľa E. Ságovej, na distribučnom zozname zariadení, do ktorých bolo mäso z Poľska dodané, sa nenachádza žiadna materská ani základná škola v Trenčíne.

Na zozname sa ale nachádza jedenásť reštaurácii v Trenčianskom kraji, kde sa mäso dostalo a ľudia ho zjedli, ale aj jedna škola – Dopravná akadémia v Trenčíne. Práve tam ukuchtili 325 tínedžerom a učiteľom rezne z podozrivého mäsa a podávali ich so zemiakovou kašou a uhorkou. Na tejto škole skončilo dovedna 113 kilogramov mäsa z Poľska, pričom na Slovensko sa dostalo až dvetisíc kilogramov mäsa z inkriminovaného bitúnku, z toho do verejného stravovania vrátane škôl 520 kilogramov.

V Trenčíne mäso doviezli do mäsiarstva Urbánek a ten ho distribuoval ďalej. Vedenie mäsiarstva zdôraznilo, že ich firma obchoduje čestne a predajňu zásobujú najčastejšie slovenským mäsom, pričom poľské dokupujú len v nevyhnutnej miere aj to len od certifikovaných predajcov. Firma po medializácií okamžite stopla dodávky mäsa z Poľska.

Mesto Trenčín zakázalo na školách variť z hovädzieho mäsa 31. januára a zákaz skončil v utorok 5. februára.

Na poľských bitúnkoch dôjde k zmene Poľsko pod tlakom krajín Európskej únie do konca marca upraví zákony, ktoré stanovujú pravidlá porážok. Prevádzku na bitúnkoch budú nepretržite sledovať kamery. Nebude už viac možné, aby dozor na nich mal súkromný veterinár. Ministrovi pôdohospodárstva Českej republiky Miroslavovi Tomanovi to podľa portálu iDNES.cz povedal v telefonickom rozhovore jeho poľský kolega Jan Krzysztof Ardanowski. S povinnými kamerami na bitúnkoch v Poľsku skončí prax, keď štátni veterinárni inšpektori mohli delegovať dozor na bitúnkoch na súkromných veterinárov. S pánom ministrom Ardanowskim sme sa dohodli na užšej spolupráci našich dozorových orgánov. Presvedčil som pána ministra, že naši veterinárni inšpektori prídu do Poľska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobne sa pozreli, či opatrenia v Poľsku fungujú, povedal Toman. Opatrenia Poľsko prijíma v dôsledku aféry, ktorá prepukla pred týždňom, a ktorú vyvolala reportáž televíznej stanice TVN24. Reportér v úlohe mäsiara popísal šokujúcu prax menších bitúnkov na východe Poľska, kde dochádzalo k porážkam kráv, ktoré sa neudržali ani na nohách. Mäsiari zo zabitých kusov odrezávali zapáchajúce zhnité mäso. Na mieste navyše neboli vôbec veterinári. Kauza otriasla celou Európskou úniou.

