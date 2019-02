VIDEO: Na umelý ľadopád minuli 600 kubíkov vody

Ľadovú lezeckú stenu vybudovala v zimnom stredisku Skalka kremnická samospráva v spolupráci s dobrovoľníkmi. Umiestnená je v lesíku za bufetom Búda, na pravej strane zjazdovky Turček. Trvalo mesiac, kým nadobudla súčasný vzhľad a momentálne je už verejnosti prístupná. „Vznikla na skalnom andezitovom masíve, po ktorom sa pomaly púšťala voda tak, aby stihla zamŕzať. Náklady na to sme zatiaľ nevyčíslili, ale najväčšou položkou je určite voda. Minulo sa jej tu už okolo 600 kubíkov a stále jemne tečie, aby bol ľad pevnejší a hrubší,“ vysvetlil kremnický primátor Alexander Ferenčík. Podľa neho to stálo najmä veľa energie a voľného času dobrovoľníkov, ktorí sa toho chytili.

S nápadom vytvoriť tento ľadový unikát prišiel Peter Vráb, ktorý podobné atrakcie vídal v zahraničí. „Keďže sme v regióne, kde nám prírodné ľadopády chýbajú, vytvorili sme tu jeden umelý a veľmi atraktívny,“ hovorí. Podobný umelý výtvor vraj existoval aj v Slovenskom raji. „Čo mi vraveli kamaráti, nachádzal sa v nejakej šachte. Neviem však, či mal slúžiť aj verejnosti a či to bolo aktívne,“ povedal s tým, že na Orave tiež vytvorili dobrovoľníci ľadový špic. „Náš masív je však jednoznačne vyšší a mohutnejší,“ tvrdí.

Na ľadopád sa dá liezť z troch strán, pričom tam ľudia nájdu mix všetkého, čo si chcú v rámci lezenia vyskúšať. Na začiatok však treba mať aspoň základné skúsenosti a prísť s niekým, kto sa tomu aktívne venuje. „Je tam vysoké riziko ublíženia si na zdraví,“ upozorňuje Vráb. Nutné je nezabúdať na poistenie v horách, bezpečnosť a prvky, ktoré k ľadolezeniu patria. Základnou výbavou sú prilba, mačky, cepíny, rukavice, sedák, lano, expresky, skrutky do ľadu a stúpacie železá. „Samozrejme, nelezieme sami, ale minimálne vo dvojici,“ pripomína.

Čerstvú novinku si takto prišiel vyskúšať Jozef Janek z neďalekého Žiaru nad Hronom, ktorý má k adrenalínovým športom blízko. Lanom ho istil jeho kamarát. Zdolávať ľadovú stenu je podľa Janeka náročné, no vzrušujúce. „Takýchto možností je na Slovensku veľmi málo. Vlastne neviem, či tu vôbec máme viac takýchto atrakcií. Liezť na zamrznuté vodopády, ktoré sú v prírode, je z rôznych dôvodov zakázané. Toto je výnimočné miesto,“ povedal spokojne po tom, čo zliezol dole. Na skusy prišiel aj Kremničan Milan. Keďže so sebou nemal istiace laná, neriskoval a vyšiel len do výšky jedného metra. „Dozvedel som sa o tomto mieste len pred niekoľkými dňami. Neodolal som, musel som sa sem prísť pozrieť,“ prehodil s úsmevom a znovu vykročil v ústrety ľadovej výzve.

Ferenčík si myslí, že v prípade priaznivých podmienok by táto unikátna novinka mohla vydržať až do apríla. „Skalka je vo výške 1 200 metrov a keď sa inde pohybujú teploty okolo nuly, tu je o sedem stupňov menej. Teraz sa tu drží celodenný mráz. Okrem toho sa tá stena nachádza na severnej strane a je trošku schovaná stromami. To sú ideálne podmienky, aby sa to udržalo čo najdlhšie,“ povedal. Zároveň apeloval, aby ľudia dbali na ohľaduplné lezenie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Dodal, že stena je voľne prístupná a všetci, čo na ňu lezú, to robia na vlastné riziko