Tanečnú zábavu ukončil pád stropu

Na miesto nešťastnej udalosti okamžite prišli záchranári a hasiči. Pri uvoľnení konštrukcie s rozmermi približne 30-krát 12 metrov sa ľahko zranili piati ľudia, išlo iba o povrchové a ľahké poranenia.

„Po ošetrení záchranármi boli prevezení do nemocníc v Kráľovskom Chlmci a Trebišove,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Pri zásahu asistovalo 6 hasičov zo stanice v Kráľovskom Chlmci, ktorí prehľadali objekt, či sa v ňom ešte niekto nenachádza, a následne ho odovzdali polícii.

„Škoda na majetku bola predbežne vyčíslená na najmenej 14 400 eur. V tejto súvislosti poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kráľovskom Chlmci začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Presné príčiny a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala Jana Mésarová, košická krajská hovorkyňa polície.

Na zábavu si síce kúpilo lístky viac ako 130 ľudí, no v čase, keď sa celá udalosť odohrala, bolo podľa slov primátorky Čiernej nad Tisou Marty Vozárikovej na tanečnom parkete asi 15 párov a zahrať sa už mali asi len tri pesničky pred koncom podujatia.

„Stalo sa to po skončení tomboly, ktorá trvala asi pol druha hodiny. Viacerí už odchádzali, niektorí sa išli nadýchať čerstvého vzduchu alebo fajčiť. Aj ja som bola mimo miestnosti a počula som zvuk podobný bitke. Ešte som si pomyslela, že hneď prvá zábava v budove a už tam máme konflikt,“ uviedla nešťastná a nevyspatá primátorka, ktorá okamžite začala riešiť situáciu. Podľa svedkov konštrukcia padala postupne, trvať to malo asi 12 sekúnd.

Čierna nad Tisou bola pravdepodobne jediným mestom na Slovensku, ktoré nemalo kultúrny dom. Bývalé priestory kotolne prerábali od roku 2017 v troch etapách, podľa toho, či mala samospráva potrebné financie na rekonštrukciu.

V Čiernej nad Tisou došlo k zrúteniu stropu v kultúrnom dome, ľahšie sa zranilo päť osôb. Autor: Polícia SR

„Som sklamaná, čo sa stalo. Veľmi ma to mrzí. Našťastie, nikomu sa nič vážne nestalo, a to je podstatné. Ľudia, ktorých museli ošetriť, mali škrabance alebo menšie modriny. Budem rokovať s firmou, ktorá to montovala. Nie som odborníčka, takže sa mi ťažko vyjadruje, čo sa mohlo stať,“ doplnila primátorka.

Stavebný odborník, ktorý si neželal uviesť meno, si spočiatku podľa fotografií myslel, že mohla byť zle zaizolovaná strecha, do vnútra pretieklo a minerálna vata nasiakla. Primátorka však túto verziu odmietla. „Ľudia si ešte išli po kabáty a zateplenie bolo úplne suché, pretože museli niektoré časti odhodiť, aby sa dostali k svojim veciam,“ konštatovala.

Druhou možnosťou podľa odborníka teda mohla byť konštrukčná chyba. „Mohli byť zle namontované kotviace skrutky alebo sa uvoľnila časť závesov,“ konštatoval. Odhaduje, že váha jedného štvorcového metra takejto konštrukcie s minerálnou vlnou váži približne 3,5 kilogramu. „Uvoľňovalo sa to postupne. Horší prípad by bol, ak by to spadlo celé naraz,“ dodal odborník.

Agentúrnu správu sme vymenili za autorský článok denníka Pravda.