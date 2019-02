Prvý zaťažkávací deň pre Bratislavu s dopravnými obmedzeniami. Sledujeme online

06:30 Kolóna sa tvorí v Bratislave na Gagarinovej smerom do centra, zdržanie je zatiaľ do 10 minút.

06:12 Kolóny sa začali tvoriť na starej Seneckej pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy, zdržanie je 10 minút.

06:02 Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti Facebook sprístupňuje zábery z kamier bratislavskej polície, ktoré monitorujú dopravnú situáciu priamo na vybraných úsekoch.

Na Gagarinovej ulici vznikli vyhradené jazdné pruhy, do ktorých majú prístup autobusy a nákladné vozidlá. V smere do mesta môžu osobné automobily využívať len jeden jazdný pruh. Pri výjazde z mesta je pre osobné autá dostupný len jeden jazdný pruh. Linky mestskej hromadnej dopravy 201, 202, 212, 75 a X72 od dnes do konca marca premávajú bezplatne.

Ulicu Mlynské nivy autobusy obchádzajú cez Páričkovú ulicu. Polícia monitoruje dopravnú situáciu aj vo vzduchu. Mesto zriadilo infolinku (0800 242 000), na ktorej sa vodiči dozvedia aktuálne informácie o prejazdnosti jednotlivých ulíc. Vo Vrakuni vznikli záchytné parkoviská s celkovou kapacitou približne 500 automobilov.

VIDEO: Pozrite si vo videu aké obmedzenia vznikli na bratislavských cestách v súvislosti s výstavbou obchvatu a autobusovej stanice. (video je z nedele 16.2.)

Správu budeme aktualizovať o ranné dianie na cestách aj s aktuálnymi videami