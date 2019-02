Nájazdy na Most SNP nie sú kultúrnou pamiatkou, rozhodlo ministerstvo

Most SNP.

Most SNP. Autor: Pravda , Robert Hüttner

Nájazdy na bratislavský Most SNP nie sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Samotný most však pamiatkou ostáva. Tvrdí to hlavné mesto a odvoláva sa na rozhodnutie ministerstva kultúry, ktoré podľa samosprávy z hľadiska budúcnosti podmostia a Rybného námestia dáva príležitosť zamyslieť sa nad týmto, pre mesto cenným územím.