Zonáciou bratislavských mestských lesov majú vzniknúť oblasti bez ťažby

Mestské lesy v Bratislave navrhuje nové vedenie mesta v spolupráci s ochranármi a aktivistami rozdeliť do troch zón. Ich schválením majú podľa samosprávy vzniknúť rozsiahle oblasti bez ťažby dreva a výstavba nových rekreačných prvkov sa má koncentrovať len do najviac navštevovaných miest. Rozdelenie lesoparku do troch zón nemá predstavovať pre verejnosť žiadne obmedzenia, len mestu sa určia jasné pravidlá starostlivosti o územie. O tom, či sa tak stane, rozhodnú vo štvrtok (7. 3.) bratislavskí mestskí poslanci.