Bratislavské Apollo 1 má už svoje dni zrátané

Apollo 1 malo problémy už niekoľko rokov. Pred štyrmi rokmi majiteľ HB Reavis zistil problémy so statikou budovy. Vyplávalo na povrch, že na niektorých miestach bola budova preťažená o 50 percent a jedno miesto dokonca vykazovalo preťaženie o 250 percent. Tatiana Tóthová z komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov potvrdila, že aj štátny stavebný dohľad konštatoval konštrukčné chyby budovy. Firmy, ktoré v Apolle 1 sídlili, sa museli do dvoch týždňov vysťahovať.

Ružinovský stavebný úrad vydal búracie povolenie až koncom januára tohto roka. „Kľúčovou podmienkou pre jeho vydanie bolo, že stavba bude odstránená bez použitia výbušnín a tak, aby to malo čo najmenší možný negatívny dopad na okolie,“ spresnila Tóthová s tým, že pri búraní nesmú byť občania obťažovaní hlučnosťou, prašnosťou či vibráciami.

Búracie povolenie nadobudlo právoplatnosť, ale budovu ešte nezačali rozoberať. „Pripravujeme podrobný harmonogram prác, ktorý zverejníme, keď budú jasné všetky jednotlivé kroky a ich časová postupnosť. Stále platí, že budeme podrobne a v dostatočnom časovom predstihu informovať tak rezidentov v okolí, ako aj všetkých Bratislavčanov,“ vyhlásila Martina Jamrichová z HB Reavis Slovakia.

Tvrdí, že pri búracích prácach chcú čo najviac chrániť životné prostredie. Pôjde skôr o postupné rozoberanie budovy, pri ktorom sa vyhnú použitiu buldozéra. To bude znamenať aj menej hluku a prachu počas asanačných prác. Recyklovať sa bude napríklad sklo, kovy, sadrokartóny alebo betón. „Napríklad betón sa dá rozdrviť a použiť na stavbu chodníkov,“ vysvetľuje Jamrichová.

Apollo 1 postavila developerská spoločnosť HB Reavis Group pred vyše 14 rokmi. Statický posudok komplexu pripravil Ján Tomčáni. Spolupracoval aj na ďalšom bratislavskom projekte 3nity, kde sa v roku 2012 zrútila strecha podzemných garáží.

Na rovnakom mieste by malo do roku 2021 vyrásť takzvané Nové Apollo. Na výstavbe bude s HB Reavis spolupracovať aj londýnske architektonické štúdio Make Architects, ktoré je známe najmä ikonickým a nadčasovým dizajnom. Nové Apollo by malo byť sedempodlažné, ôsme poschodie bude ustúpené, so zeleným otvoreným átriom a stĺpovou kolonádou. V podzemí sa ráta s vyše 480 parkovacími miestami. V komplexe by nemalo chýbať dokonca ani cyklistické centrum. Má sa stať vstupnou bránou do štvrte Nové nivy.

V Novom Apolle budú nielen kancelárie, ale aj rôzne obchody a prevádzky so službami. Začiatok stavby je naplánovaný na koniec tohto roka. „Záleží nám na tom, aby sme Ružinovu vrátili miesto, kde sa bude ľuďom dobre pracovať,“ uzavrela Jamrichová.