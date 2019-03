Na Detskej železnici vybudovali staničku, pribudnú aj dreziny

„Podarilo sa nám trať a celú železničku nielen zachrániť, ale aj stabilizovať jej prevádzku. Teraz potrebujeme uvažovať do budúcnosti, ako skvalitňovať naše služby, zatraktívniť vozový park, skvalitniť a zaviesť nové služby alebo ako zvýšiť návštevnosť, teda, aké máme plány s touto atrakciou do budúcnosti. Na základe týchto analýz sa bude odvíjať aj ďalšie získavanie financií na činnosť,“ uviedol Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice.

Okrem výstavby železničnej stanice, ktorú začali stavať ešte v roku 2017 najprv z vlastných a darcovských financií a dokončili ju vlani v septembri, opravili z európskych peňazí aj dieselovú lokomotívu a čiastočne železničný zvršok.

„Vybudovanie výhybne bude najväčšou tohtoročnou aktivitou. V minulosti už na trati bola a pre návštevníkov patrila k najatraktívnejším prvkom železničky. Umiestnená bude uprostred trate, kde sa budú navzájom míňať vlakové súpravy. Zvýši sa tým aj priepustnosť trate a bezpečnosť cestujúcich,“ doplnil Lehotský. V pláne je aj vybudovanie Košického skanzenu so železničnou a lesníckou tematikou v cieľovej stanici Alpínka. Zlepšeniu služieb pomôže aj spustenie modernej aplikácie s informáciami pre návštevníkov pre smart telefóny.

Dlhodobo majú nadšenci z občianskeho združenia v pláne aj predĺženie trate.

„Spolu s mestom Košice a útvarom hlavného architekta chceme vypracovať štúdiu realizovateľnosti. Ide však o dlhodobú víziu, pričom budeme hľadať financie na tento projekt a veríme aj v podporu samosprávy a súkromných firiem,“ konštatoval Lehotský, podľa ktorého je prioritou aj zvýšenie kapacity parkovacích miest, ktoré sú v súčasnosti už nedostačujúce.

Maďarský partner projektu, Lillafüredská železnička v Miškovci, získal financie na komplexnú rekonštrukciu stanice Dorrotya a úseku trate Dorottya – Garadna. V koncovej stanici Garadna by mal pribudnúť nový rekreačný park. Miškovecká úzkokoľajka tiež počíta s úplnou rekonštrukciou svojich historických vagónov a niektorých lokomotív.

Celkovo obe partnerské organizácie získali takmer 578-tisíc eur. Dvojročný projekt, financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, potrvá do 31. decembra 2019.

Historické úzkorozchodné železnice v Miškovci (LÁEV) a Košiciach (KDHŽ) majú spoločnú históriu a patria k spoločnému kultúrnemu dedičstvu v strednej Európe.

Detská železnica získala mimo projektu financie od istej banky na prevádzku drezín na trati. „Bude to premiéra aj unikát v rámci Slovenska, pretože pôjde o prvú prevádzku úzkorozchodných drezín na cyklo- a ručný pohon. Prevádzkovať budeme viaceré typy týchto netradičných dopravných prostriedkov. Potrebujeme ešte vybudovať nakoľajovací systém, výhybky a zrekonštruovať dreziny, no prevádzka by mala byť spustená ešte tohtoročnú sezónu,“ dodal Lehotský.

Vlani Detská železnica prepravila približne 45-tisíc cestujúcich.