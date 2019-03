Do konca týždňa majú Košice povedať, či chcú alebo nechcú mládežnícku olympiádu

Prvýkrát rozhodnutie požadoval do konca februára, no odpovede sa olympionici podľa ich vyhlásenia nedočkali. Primátor však hovorí, že sa so šéfom výboru už telefonicky rozprával. Otázka olympijského výboru sa zdá logická. "V médiách sa prakticky každodenne objavujú správy, ktoré vyvolávajú pocit, že organizácia tohto významného multišportového podujatia pre mládež vo veku 14 až 18 rokov je vážne ohrozená a že mesto sa svojho organizátorského záväzku hodlá vzdať. A to aj napriek tomu, že vláda SR na podporu organizovania tohto podujatia deklarovala poskytnutie sumy 12 miliónov eur,“ uvádza sa v jeho stanovisku.

Výbor ďalej pripomína, že na primátora Košíc sa listom obrátili 21. februára a žiadali, aby najneskôr do konca februára oznámil záväzné stanovisko mesta. „Žiaľ, na tento list neprišla zatiaľ žiadna odpoveď,“ konštatuje olympijský výbor a očakáva, že mesto sa zachová ako seriózny zmluvný partner.

Polačeka toto vyhlásenie prekvapilo. „Vyčítajú nám, že nekomunikujeme. Oslovili sme premiéra, ktorý rokovania delegoval na podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Je Košičan a má prehľad o biede a lesku športovísk, no nepodporil nás. Uplynulý štvrtok sme mali konferenčný hovor s predsedom výboru Antonom Siekelom, a tak ma prekvapuje vyhlásenie o údajnej nekomunikácii zo strany mesta. Ešte v piatok 1.marca sme opätovne zaslali listy predsedovi vlády so žiadosťou o osobné stretnutie,“ konštatoval Polaček.

Na úrad vlády prišiel z košickej radnice a župy list pre predsedu Petra Pellegriniho v utorok 5. marca. Tlačový a informačný odbor úradu vlády denník Pravda informoval, že premiér na tento list odpovie.

Dve alternatívy

Podľa olympijského výboru čím dlhšie bude mesto Košice otáľať s prijatím jasného rozhodnutia, tým je pravdepodobnejšie, že nielen mesto, ale aj celé Slovensko utrpí medzinárodnú hanbu, podobne ako pred niekoľkými rokmi v prípade zrušených deaflympijských hier. Olympijský výbor vyzval primátora Polačeka, aby najneskôr do 8.marca oznámil jasné stanovisko mesta k organizácii festivalu.

„Keďže je v meste polemika, či usporiadať alebo neusporiadať festival, poslancom v piatok na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve predložím dve alternatívy. Oni rozhodnú, ako ďalej bude mesto postupovať. Ak vláda poskytne 30 miliónov a ďalších 18 na výstavbu Národného tenisového centra, tak osobne budem žiadať poslancov, aby sme projekt realizovali. Ak nás vláda nepodporí, navrhneme zrušenie uznesenia o organizácii festivalu a predstavíme aktualizovaný akčný plán rozvoja športu na štyri roky,“ konštatoval Polaček.

Ak olympijský výbor OŠV nedostane od primátora Košíc žiadnu odpoveď, bude to považovať za signál odstúpenia od zmluvy na organizáciu XVI. letného festivalu v roku 2021, a v tomto duchu bude informovať Európske olympijské výbory.

Otázna je aj výstavba Národného tenisového centra

Radnicu oslovil aj Slovenský tenisový zväz. Apeloval na vedenie magistrátu, že ak sa nezačne s výstavbou Národného tenisového centra na pôvodnom mieste a nie v novej lokalite, v čo najskoršom termíne, projekt výstavby sa do konania olympiády nepodarí realizovať. Ako športovisko má slúžiť aj v rámci festivalu mládeže na usporiadanie tenisových súťaží a zároveň by bolo možné využiť dve tréningové haly aj pre organizáciu súťaží v gymnastike a džude. V tomto prípade radnica chce zmeniť miesto, kde by malo centrum stáť. „Máme vytipované štyri lokality,“ reagoval Polaček. Potvrdil, že jednou z nich je aj voľná plocha pri vstupe na známe sídlisko Luník IX.

„Pracujeme na tom už niekoľko týždňov. Máme štyri alternatívy a hľadáme pozemky. Pozemok na Luníku IX je jediný, ktorý je vo vlastníctve mesta. Všetky ostatné pozemky, ktoré by boli vhodné na výstavbu tenisového centra, sú v súkromných rukách. V týchto štyroch alternatívach rátame na kúpu so sumou od nula do 8 miliónov eur,“ zdôraznil Polaček.

Na projekt bolo v auguste 2017 vydané právoplatné územné rozhodnutie. Magistrát mesta Košice, ako špecializovaný stavebný úrad pre dopravné stavby, koncom januára pozastavil stavebné konanie k dopravným stavbám.

Vláda prisľúbila 12 miliónov, čo stačiť nebude

Košice plánujú organizáciu festivalu od roku 2017. Ešte predchádzajúce vedenie radnice vtedy rátalo s celkovými nákladmi na projekt vo výške viac ako 25 miliónov eur, primátor Polaček a župan Rastislav Trnka hovoria aktuálne o sume takmer 100 miliónov eur. Vláda prisľúbila poskytnúť 12 miliónov eur, čo je pre oboch predstaviteľov nízky príspevok.

Pôvodná suma 25,4 milióna eur predchádzajúceho vedenia rátala s výdavkami na organizáciu podujatia vo výške 13 miliónov eur a na investície a rekonštrukciu ďalších 12,4 milióna. Vláda mala uvoľniť 12 miliónov eur, Mesto Košice ďalších 8,6 milióna, na účastníckych poplatkoch sa malo vyzbierať 2,8 milióna, ďalších 500-tisíc zo zdrojov Európskej únie a poslednou položkou boli sponzorské príjmy vo výške 1,4 milióna eur.

Súčasné vedenie mesta ráta okrem už povinných výdavkoch na organizáciu podujatia vo výške 13 miliónov eur s ďalšími nákladmi na rekonštrukciu a výstavbu športovísk namiesto plánovaných 12,4 milióna eur so sumou 26,8 až 31,7 milióna eur.

Pôvodne sa rátalo s rekonštrukciou a výstavbou niektorých športových zariadení, ale aj prenájmom hál od súkromných osôb. Nový rozpočet ráta s premiestnením Národného tenisového centra do inej lokality, a preto v nákladoch figuruje aj požiadavka na kúpu pozemkov vo výške 8 miliónov eur. Zároveň tvrdí, že sa zmenila aj situácia a chcú vybudovať dôstojné športové stánky, ktoré budú reprezentatívne a aj v budúcnosti sa v nich môžu konať podujatia na medzinárodnej úrovni.

Podpredseda vlády Raši poukázal, že v tohtoročnom rozpočte nefiguruje žiadna suma na festival. Polaček to vyvracia. „Nie je to pravda. V tomto roku je vyčlenených 100-tisíc eur na chod neziskovej organizácie, ktorá bude mať na starosti zabezpečenie festivalu. V programovom rozpočte sú vyčlenené dvakrát 4 milióny eur na roky 2020 a 2021. a v roku 2019 je na podporu športu vyčlenených 2,4 milióna eur, čo je 60-percentný nárast oproti minulému roku,“ uviedol Polaček.

Raši tvrdí, že reprezentatívna investícia, ktorou sa mesto má pri festivale mládeže chváliť, je Národné tenisové centrum. To sa môže začať stavať okamžite, keď mesto prestane výstavbu blokovať. „Ďalšie investície v podobe modernizácií a rekonštrukcií boli schváleným rozpočtom plánované na roky 2019, 2020 a 2021 a je možné ich bez problémov realizovať, ak mesto naozaj chce,“ odkázal súčasnému primátorovi Raši.