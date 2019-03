Neurologické oddelenie v Rožňave pracuje na polovičný plyn

Nedostatok odborných lekárov spôsobil dočasné uzatvorenie časti neurologického oddelenia v Nemocnici svätej Barbory v Rožňave. Pacientov, ktorých by už nemohli hospitalizovať, nasmerovali do nemocníc v Rimavskej Sobote a v Košiciach. Prvé mesto je vzdialené takmer 60 kilometrov, druhé ešte o desať viac. Spoločnosť Svet zdravia, pod ktorú nemocnica patrí, uviedla, že pôjde o pacientov s náročnými neurologickými diagnózami. Nemocnica sa oddelenia nevzdá, začala hľadať nových lekárov.

„Počet lôžok na neurologickom oddelení sme zredukovali zhruba na polovicu,“ konštatoval Dušan Suchý, riaditeľ rožňavskej nemocnice. Zdôraznil, že stále majú ležiacich pacientov. Zdravotnícke zariadenie ani neuvažuje o tom, že by oddelenie úplne zrušilo. Naopak, riaditeľ hľadá nových lekárov, pretože dočasné uzatvorenie spôsobila dlhodobá práceneschopnosť personálu a materské dovolenky.

„Potrebovali by sme aspoň dvoch lekárov, aby neurologické oddelenie opäť fungovalo v plnom rozsahu. Bude náročné ich získať. Máme však harmonogram, podľa ktorého by sme chceli plne zabezpečiť chod na jeseň, najneskôr do konca tohto roka,“ zdôraznil Suchý. „Nie je to príjemná situácia,“ dodal.

Pozastavená bola činnosť neurologickej ambulancie ústavnej pohotovostnej služby, teda pomoc nebude poskytovaná mimo ordinačných hodín a počas víkendov. „Bežná ambulancia funguje počas pracovných dní bezo zmeny,“ dodal Suchý.

Minulý rok v máji sa nemocnica v Rožňave trápila s nedostatkom lekárov na oddelení pediatrie, keď boli vo výpovednej lehote traja lekári.

Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva na Slovensku momentálne chýba 3 500 lekárov. Približne 2 000 ďalších je v dôchodkovom veku. Zároveň je nedostatok aj zdravotných sestier, číslo je zhodné s počtom lekárov, teda 3 500.

Odborníci varujú, že zatváranie oddelení práve z dôvodu nedostatku lekárov môže nastať v mnohých nemocniciach na Slovensku. Pred polrokom nedostatok personálu v Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove riešili maľovaním interného oddelenia, pretože polovicu museli zatvoriť, a neskôr na chirurgii, kde chýbali lekári.

Spoločnosť Svet zdravia v súčasnosti prevádzkuje štrnásť nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji. Na svojej internetovej stránke hľadá v súčasnosti takmer sto lekárov.