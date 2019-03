Päť dedín na juhu odsúva slovenskú triedu

O mesiac bude zápis detí do prvých ročníkov a pre niektoré slovenské rodiny z okolia Dunajskej Stredy stále neexistuje komplexné riešenie. Upozornili na to zástupcovia rodičov, ktorí založili Iniciatívu BKZ. V rámci nej už rok bojujú o zriadenie slovenskej triedy v tejto lokalite. Najvhodnejšie miesto podľa nich je v Rohovciach, kde má maďarská škola voľné kapacity. Stačilo by na to len dohodu starostov dedín, aby sa podelili s nákladmi. Ochota zo strany samospráv nie je.

Predstavitelia obcí nechcú o slovenskej triede ani počuť

„Záujem o slovenskú školu neklesá, do školy s vyučovacím jazykom slovenským by už v prebiehajúcom školskom roku bolo nastúpilo 15 prvákov, čo je o polovicu viac, ako má v súčasnosti maďarská rohovská ZŠ,“ tvrdí iniciatíva, ktorá pripomína, že v regióne sú tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale ani jedna so slovenským. Rohovská škola má 15 miestností, telocvičňu, jedáleň, športové ihriská a dopravné spojenie, autobus zváža deti z okolitých obcí. „V tejto škole by mohol byť aj prvý stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. O tomto riešení nechce však nikto z predstaviteľov obcí ani počuť,“ uviedli rodičia školákov na tlačovej besede v Bratislave.

V Lehniciach majú slovenskú aj maďarskú školu

Zároveň opísali skúsenosti s úradmi. „Okresný úrad v Trnave rokuje s obcami, zatiaľ to k žiadnemu riešeniu nesmeruje. Vedenie Trnavského kraja dalo nám – rodičom – absurdnú úlohu, aby sme vypracovali analýzu záujmu o slovenskú školu na 30 rokov dopredu. Ohradili sme sa, že na to nemáme kapacity, čím sa debaty skončili. Z ich strany neprišla žiadna aktivita,“ poukázali. Na obecnom zastupiteľstve Rohoviec sa poslanci dohodli, že slovenskí žiaci budú navštevovať školu v Lehniciach. Rodičia to považujú za dočasné. Pripomínajú, že ak bude v budúcnosti detí viac, do Lehníc sa nepomestia.

„Máme slovenskú aj maďarskú školu už dlhé roky, 40 rokov existujeme vedľa seba. Každá jedna škola má samostatnú právnu subjektivitu, zriaďovateľmi sme my ako samospráva. Pokiaľ budú kapacitné možnosti, nevidím problém, aby sme nevzali žiakov z iných dedín. V septembri otvárame dve prvé triedy,“ povedal starosta Lehníc František Szitási. Rohovce požiadali Lehnice o vytvorenie spoločného školského obvodu koncom minulého roka, čo miestni poslanci už schválili. Trnávka, Blatná na Ostrove, Macov a Kyselica dali žiadosti až tento rok. „Tieto štyri ďalšie žiadosti konzultuje školská rada s vedením školy. Sú to menšie obce, takže tam pravdepodobne priestor dáme,“ doplnil starosta.

Denník Pravda oslovil Obecný úrad v Rohovciach s otázkou, či do budúcnosti neuvažuje o zriadení slovenskej triedy. Odpoveď sme sa nedozvedeli. Ostatné samosprávy sú spokojné s alternatívou v Lehniciach.

„Keďže naša obec nemá voľné priestory ani pozemok, prichádza do úvahy iba školský obvod s niektorou obcou. Poslali sme teda do Lehníc žiadosť, predbežne s tým súhlasia, naše obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie školského obvodu s obcou Lehnice a teraz to budú prerokovávať ešte tam na obecnom zastupiteľstve,“ reagovala starostka Blatnej na Ostrove Terézia Foldváry. Lehnice sú od Blatnej vzdialené päť kilometrov a autobus by zabezpečila obec Blatná.

Lehnice sú jediné riešenie

„Momentálne je jedno jediné riešenie, a tým je obec Lehnice. Vyzerá to tak, že máme šťastie, lebo Lehnice otvárajú ešte jednu triedu, a tak sme si tam podali žiadosť. Autobus vybavujeme, aby tam chodil priamo. Lehnice sú necelých osem kilometrov od nás,“ skonštatoval starosta Trnávky Attila Horváth.

Rodičia však chcú stabilné východisko a nie dočasné zalátanie problému. Okrem Rohoviec majú ešte dve možnosti. „Riešením by mohol byť aj priestor pobytového tábora v Rohovciach. Areál je plne vybavený pre 150 ľudí, obsadenosť je však len 15. Areál by mohol spĺňať účel školy ihneď," mieni Lenka Žárová z Iniciatívy BKZ s tým, že zástupcovia obcí argumentujú tým, že ak vypukne vojna na Ukrajine, kam pôjdu utečenci.

V Macove školu nechcú

Treťou alternatívou je stavba novej školy, na ktorú štát ponúka peniaze. Starostovia navrhujú Macov. Jeho starostka Ľudmila Lániková sa bráni. Pre dedinu približne so štyristo obyvateľmi je to nereálne. „Obec vyslovene nemá priestory. Máme 70-árový pozemok, ale tam sa nachádza detské ihrisko, futbalové ihrisko a robíme tam kultúrne akcie. Je to oddychová zóna pre obyvateľov, čím by sme o ňu prišli. Potom ešte máme cintorín. Mám školu postaviť tam?“ pýta sa starostka.

Rodičia vlani v prvý školský septembrový deň zorganizovali v Rohovciach protest, keďže sa im nedarilo dohodnúť sa s vedeniami dedín. Prišiel aj premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý prisľúbil pomoc. Tou bola novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Tá dáva obciam povinnosť zriadiť slovenské triedy, ak sa v okruhu šiestich kilometrov nenachádza škola, kde sa vyučuje v štátnom jazyku. Iniciatíva BKZ zdôrazňuje, že sa v praxi nevie domôcť zákona. Ministerstvo školstva denníku Pravda potvrdilo, že situáciu sleduje a bude monitorovať, či obce dodržali zákon.