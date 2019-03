Košice chcú ešte rokovať o olympiáde, Raši hovorí o klinickej smrti

Pripravené mali dve alternatívy, a to či sa podujatie konať nebude, alebo dostane zelenú. Debata trvala viac ako päť hodín a napokon prijali uznesenie, že sa ešte majú viceprimátorka Lucia Gurbáľová spolu s poslancom a zároveň predsedom komisie športu a aktívneho oddychu Ladislavom Lörincom stretnúť s predstaviteľmi vlády a požiadať, aby okrem sľúbených 12 miliónov eur uvoľnila na podujatie ďalších desať na vybudovanie infraštruktúry. Vedenie mesta a košickej župy však len pred niekoľkými dňami hovorili až o trojnásobku tejto sumy. Malo by sa tak stať do 18. marca a poslanci by mali znova rokovať 22. marca. Za tento návrh hlasovalo 23 poslancov, štyria boli proti a ôsmi sa zdržali.

Poslanci zároveň poverili primátora Jaroslava Polačeka, aby požiadal Slovenský olympijský a športový výbor o súčinnosť pri rokovaní so slovenskou vládou.

Práve výzva olympijského výboru bola dôvodom, prečo sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo. Výbor žiadal, aby sa mesto Košice jasne vyjadrilo do 8. marca, či prestížny festival usporiadať chce, alebo nie. Pred poslancami vystúpili aj zástupcovia viacerých športových klubov v meste a vyzvali ich, aby festival podporili a ponúkli mestu aj spoluprácu pri príprave.

Polaček usporiadať európsky festival v Košiciach chce a bude kontaktovať prezidenta olympijského výboru Antona Siekela.

„Budem s ním okamžite komunikovať. Musí sa dozvedieť aktuálnu situáciu, a verím, že to pochopí. Nezastavili sme proces príprav,“ uviedol Polaček.

Stanovisko už vydal aj Slovenský olympijský výbor, podľa ktorého uznesenie mestského zastupiteľstva znamená ďalší odklad vyjadrenia jasného postoja mesta Košice a vedenie výboru je znepokojené výsledkom rokovania zastupiteľstva.

„Je totiž zrejmé, že uvedené uznesenie neposkytuje žiadne záruky, že konečné vyjadrenie mesta o niekoľko dní bude kladné. A naťahovaním času sa zužuje priestor na hľadanie prípadného alternatívneho riešenia,“ konštatuje sa v stanovisku.

Zástupcovia olympijského výboru o výsledku aktuálneho rokovania zastupiteľstva okamžite informovali prezidenta Európskych olympijských výborov Janeza Kocijančiča, ktorý vyjadril znepokojenie organizácie z vývoja a informoval, že Európske olympijské výbory vydajú svoje stanovisko k veci začiatkom budúceho týždňa.

Na výsledok rokovania košického zastupiteľstva reagoval aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a bývalý primátor Košíc Richard Raši, ktorý pred niekoľkými dňami s Polačekom a predsedom Košického samosprávneho kraja rokoval.

„Žiaľ, projekt Medzinárodného olympijského festivalu mládeže Košice 2021 je v stave klinickej smrti a dnešné rozhodnutie navrhnuté primátorom len predlžuje agóniu,“ uviedol Raši. Obáva sa, že mesto Košice zahodilo príležitosť zrekonštruovať svoje športoviská či internáty za peniaze vlády.

„Mesto tiež hádže sumy úplne z brucha, už pýtalo 40 miliónov, teraz 22, ale primátor hovoril aj o vyše 100 miliónoch,“ poukázal Raši, ktorého ako Košičana zvlášť mrzí, že Slovenský olympijský výbor teraz bude vďaka Polačekovi musieť oznámiť Európskemu olympijskému výboru, že Košice hry nezorganizujú.

V poradí XVI. letný festival mládeže sa má v Košiciach uskutočniť v dňoch 24. júla až 1. augusta 2021. V desiatich športových disciplínach by malo súťažiť takmer 4 000 mladých športovcov.