Špičkové zdravotnícke zariadenie v Banskej Bystrici investuje milióny do nového pavilónu

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb funguje v modernej budove len desať rokov. Nárast ambulantnej činnosti je tam enormný. „Kým v roku 2009 sme tu vyšetrili 31-tisíc pacientov, vlani to bolo už viac ako 48-tisíc. Ide o viac ako 46-percentný nárast. Práve to nás viedlo k myšlienke vytvorenia nového pavilónu, ktorý tu pribudne,“ povedal Frajt. Novinka má podľa neho spĺňať tri základné ciele – rozšírenie ambulantných činností, zriadenie pracoviska počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie, no pribudne tiež pracovisko jednodňovej chirurgie s denným stacionárom. „Čím sa navýši aj lôžková kapacita zariadenia,“ podotkol riaditeľ.

Tvrdí, že to všetko prinesie skrátenie čakacích dôb a priestorový komfort pre pacientov aj zamestnancov. Upozornil, že sú jediným kardiocentrom na Slovensku, kde do tejto chvíle absentuje možnosť vyšetrenia počítačovou tomografiou, takže aj tento prístroj, ktorý im pribudne, je pre nich veľkým plusom.

Celý projekt vyjde na 9 miliónov eur, to sa však týka len samotnej stavebnej časti. Nie sú do toho zahrnuté predchádzajúce prípravné práce a zakúpenie medicínskej techniky. Keďže nejde o štátne zariadenie, ale akciovú spoločnosť, hradia to z vlastných zdrojov. Frajt objasnil, že na pavilón si zobrali úver. „Stavba by mala byť dokončená v júli budúceho roka,“ dodal s tým, že súčasné ambulancie sú vybavené kvalitným a špičkovým zariadením, ktoré presťahujú do novej časti.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pripomenula, že vzniknú priestory pre nové špecializované činnosti v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii. „Zároveň sa ústav môže oveľa účinnejšie angažovať v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Práve rozširovanie počtu špecializovaných kardiologických ambulancií je trend, ktorý podporujeme, rovnako ako rozvoj pracovísk pre rádiologické vyšetrovacie metodiky,“ povedala Kalavská. Z projektu sa teší aj premiér Peter Pellegrini. „Položenie základného kameňa výstavby nového pavilónu je pozitívnym posolstvom pre zdravotníckych pracovníkov, obyvateľov Banskobystrického kraja aj regiónu stredného Slovenska,“ povedal.