V sobotu nakrátko obmedzia dopravu v okolí Bajkalskej ulice v Bratislave

V sobotu 30. marca medzi 8:00 a 10:00 hod bude obmedzená prevádzka na Bajkalskej ulici v oboch smeroch, na zjazde z diaľnice D1 v smere z Trnavy do centra, na zjazde D1 v smere z Prístavného mosta do centra, na nájazde na Prístavný most v smere z Bajkalskej ulice a na zjazde z ulice Bajkalská smerom na ulicu Prístavná. Informuje o tom zhotoviteľ D4/R7 na sociálnej sieti. Pôjde o približne 5-minútové obmedzenia z dôvodu bezpečnosti dopravy.

VIDEO: Pozrite si zábery z výstavby šiesteho mosta cez Dunaj.

VIDEO: Rýchlostná cesta R7 a diaľnica D4 sa už blížia k Bratislave. Pozrite si jedinečné zábery z výstavby.