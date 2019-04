Vysušená Domaša čaká na dážď, miestni sa boja ekologickej katastrofy

VIDEO: Pozrite sa na Domašu, ktorú trápi sucho.

Vraj ide o najhoršiu situáciu v celej histórii nádrže. Tvrdia to starostovia okolitých obcí, rybári, chatári a prevádzkovatelia služieb, ktorí sa obávajú, že blížiaca sa letná sezóna bude katastrofálna. Podľa nich môžu mať problémy aj výrobné prevádzky, ktoré sú zásobované vodou z Domaše.

Mŕtve korýtka a prázdne móla

Našu štvrtú najväčšiu vodnú nádrž vybudovali v rokoch 1962 až 1967, aby zásobovala vodou blízke priemyselné podniky. Zároveň mala byť aj zásobárňou úžitkovej, resp. aj pitnej vody a využívať sa mala aj rekreačne.

Výška hladiny bežne dosahuje 24 metrov, teraz má približne 16. Ochranári už rátajú škody – v Domaši žijú celoeurópsky chránené korýtka riečne, pričom hodnota jedného je 140 eur.

Tam, kde sa minulú letnú sezónu kúpali rekreanti, je teraz iba suché dno a móla trčia do prázdna.

Vyschli aj studne, vodu vozia cisterny

„Podľa nás vodohospodársky podnik podcenil situáciu a vypustil priehradu nad rámec toho, na čo sme bežne zvyknutí,“ myslí si Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou.

„Ľudia v okolitých obciach nemajú vodu ani v studniach. Musíme ju dovážať cisternami, pretože nemajú ako prať alebo variť. (Vodohospodári) nemôžu hovoriť, že sa nič nedeje a netreba nič riešiť a idú podľa plánu. Ten zlyhal a niekto za to nesie zodpovednosť," dodáva starosta.

Kapraľ neverí, že sa situácia výrazne zlepší. Vody totiž nepribudlo ani po zime, keď mal nádrž zaplniť roztopený sneh. "Bez prívalového alebo intenzívneho dažďa sa situácia nezlepší. Musíme robiť také opatrenia, aby sa ešte nezhoršila,“ upozorňuje starosta Kvakoviec. Hovorí, že situácia v rekreačnom stredisku patriacom pod obec je ešte dobrá, horšie to je v časti Domaša-Valkov či v Novej Kelči, kde voda nie je takmer žiadna.

V lete by sa na Domašu mala takmer po tridsiatich rokoch vrátiť výletná loď. Usilovali sa o to najmä domáci, ktorí chcú takto zvýšiť turistický ruch. „Ak to pôjde takto ďalej, môže to byť napokon problém,“ myslí si Kapraľ.

Vodohospodári: Nič sa nedeje, ale budeme vodou šetriť

O nízkej hladine Domaše hovorili starostovia okolitých obcí aj so zástupcami prešovského okresného úradu a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

„Povedali nám, že sa situáciou budú reálne zaoberať a budú sa snažiť prijať také opatrenia, aby sa vodou šetrilo. My si však myslíme, že hrozí ekologická katastrofa,“ hovorí Kapraľ aj za ďalších starostov.

Vodohospodári však zníženie hladiny vyhodnocujú opačne. „V súčasnosti máme v zásobnom objeme asi 50 percent vody. Situáciu vidíme síce nelichotivo, ale nie zas kriticky," tvrdí Roman Ivančo, riaditeľ košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Pôvodne sa od apríla malo zvýšiť vypúšťanie v rámci manipulačného poriadku, napokon sa však bude vypúšťať v rovnakom množstve ako doteraz.

„Po návrhu okresného úradu sme sa dohodli, že od 1. apríla budeme pokračovať v nastavenom vypúšťaní tri a pol kubického metra za sekundu a nasledujúci mesiac budeme vyhodnocovať dopady. Potom budeme hovoriť, čo ďalej, pričom to závisí aj od vývoja meteorologickej a hydrologickej situácie," podotkol Ivančo.

Klimatológ: Nezapršalo niekoľko mesiacov

Nedostatok vody v nádrži podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu spôsobil nízky úhrn zrážok.

„Za posledných sedem mesiacov bola najhoršia situácia vo februári a v marci. Napríklad februárový úhrn zrážok v Stropkove bol 13 a marcový úhrn 19 milimetrov. To sú hodnoty hlboko pod dlhodobým priemerom pre tieto mesiace,“ konštatuje Faško.

„Trvá to už niekoľko rokov a túto zimu by bola situácia ešte horšia, keby nebolo trojtýždňového výdatného sneženia na prelome rokov,“ doplnil.

Vlani o tomto čase bola pritom situácia na Domaši opačná, na tri dni museli vyhlásiť II. stupeň povodňovej aktivity, pretože hladina pre silné dažde stúpla v priebehu niekoľkých hodín o desiatky centimetrov.