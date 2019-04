V noci začnú meniť dopravné značenie na zjazde z Prístavného mosta

Na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu v Bratislave príde k zmene vodorovného dopravného značenia. Zmena značenia sa uskutoční počas dvoch nocí, a to z pondelka na utorok (9. 4.) a z utorka na stredu (10. 4.). Hlavné mesto upozorňuje vodičov na to, že pôjde o zásadnú zmenu, chce ňou však vyriešiť problém, aby vodiči a cestujúci v MHD z Petržalky do Ružinova v rannej dopravnej špičke nečelili rozsiahlej zápche na prejazde cez Prístavný most na Bajkalskú ulicu.