V košických oceliarňach vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborári v najväčšej hutníckej fabrike. S americkým zamestnávateľom sa nevedia dohodnúť na zvýšení miezd. Od polovice januára sa obe strany zišli už deväťkrát a teraz sa do rokovania zapojí aj sprostredkovateľ.

Odborári s podnikom U. S. Steel podpísali kolektívnu zmluvu na roky 2016 až 2020. Teraz ju chcú rozšíriť v poradí už šiestym dodatkom.

„Diametrálne odlišný pohľad majú obe vyjednávacie strany vo viacerých bodoch, najmä však pri výške rastu tohtoročných tarifných miezd zamestnancov a percentuálneho navýšenia ich variabilnej mzdovej časti, ktoré odbory považujú za kľúčové, uvádza sa vo vyhlásení odborárov OZ KOVO U. S. Steel Košice.

Naposledy sa s vedením fabriky stretli odborári minulý týždeň. „K vzájomnej dohode nedošlo, a tak obe strany vyhlásili spor. Ide o dohodnutie výšky tarifnej mzdy a tiež percentuálne navýšenie variabilnej zložky mzdy,“ informoval odborár Juraj Varga.

„Nebudem rozoberať detaily, v každom prípade zo strany vedenia platí to, že ak sa firme darí, chce sa o úspech podeliť aj so zamestnancami, a to sa, samozrejme, prejavuje hlavne na variabilnej zložke,“ uviedol Ján Bača, hovorca hutníckej spoločnosti.

Teraz sa obe strany musia do konca týždňa dohodnúť na sprostredkova­teľovi. Ten si preštuduje priebeh rokovaní a stanoviská oboch strán a potom predloží návrh riešenia, ktoré však nie je záväzné.

Vlani priemerná mesačná mzda vrátane variabilnej zložky dosiahla 1 876 eur, oproti predchádzajúcemu roku išlo o 7,6-percentný nárast. „Priemerná mesačná mzda bola o 67,4 percenta vyššia, ako bol priemer v priemysle. Priemerná mzda vrátane variabilnej zložky v robotníckych kategóriách bola 1 746 eur,“ uviedol Bača.

V košickej hutníckej fabrike pracuje vyše 12-tisíc zamestnancov a patrí k jedným z mála stabilných, a najmä ziskových závodov nadnárodnej korporácie U. S. Steel. Aktuálne plánujú investovať 130 miliónov dolárov do novej linky na výrobu plechov pre elektromobily, ktorá má byť hotová do konca roka 2020 a má priniesť aj nové pracovné miesta.