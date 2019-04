Z okna bytu v Nových Zámkoch takmer vypadol malý chlapec

Akciu ako z akčného filmu zažili novozámockí policajti. Na parapete okna bytu stál 5-ročný chlapček a von vyhadzoval rôzne veci. Napokon vyhodil aj kľúče od bezpečnostných dverí bytu, vďaka ktorým sa dnu policajti dostali. To, čo našli vo vnútri, im spôsobilo zimomriavky po tele. V byte bola s dieťaťom len jeho zdrogovaná matka. Ten istý chlapček navyše pred dvoma rokmi ešte ako trojročný vypadol z toho istého okna, čo polícia riešila ako ublíženie na zdraví.

Okno, z ktorého skoro chlapec vypadol. Autor: Polícia SR

Dráma sa začala, keď dostali policajti hlásenie, že na Léckej ulici v Nových Zámkoch sa na parapete okna na štvrtom poschodí pohybuje malý chlapec. Policajti okamžite vyrazili na miesto a zistili, že oznam je pravdivý. „Chlapček chodil po parapete otvoreného okna a vyhadzoval rôzne predmety. Na výzvy hliadky, aby sa vrátil do bytu, nereagoval a nijako nekomunikoval. Podchvíľou však z okna niečo vyhodil. Policajti zistili, že medzi vyhodenými vecami sú aj kľúče od bezpečnostných dverí bytu,“ povedala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

To už na miesto dorazila aj druhá policajná hliadka, ktorá sa s pomocou kľúčov dostala do bytu a dieťa sa jej podarilo vtiahnuť bezpečne dnu. Policajti našli doma aj jeho matku. Žena (29) si spokojne spala. „Keďže javila známky požitia alkoholu a omamných látok, bola podrobená testu. V jej dychu bolo zistených 0,33 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo je v prepočte 0,69 promile. Aj test na požitie omamných a psychotropných látok bol pozitívny na metamfetamín a benzodiazepín,“ dodala hovorkyňa. Polícia v tomto prípade koná pre podozrenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Chlapca vzali policajti do nemocnice a o jeho osud sa intenzívne zaujíma sociálna kuratela.

Ešte šokujúcejšie však je, že v minulosti na mieste už policajti zasahovali. Pred dvoma rokmi vyliezol chlapček na okno, otvoril si ho a odtiaľ sa dostal na balkón. Vyškriabal sa na zábradlie a zo štvrtého poschodia spadol na zem pred bytovku. Pri páde si chlapček vtedy zlomil nohy a utrpel aj ďalšie zranenia, z ktorých sa však naštastie zotavil. Aj v tom čase jeho matka doma pokojne spala.