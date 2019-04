VIDEO: Vallo potvrdil parkovaciu politiku, spoplatnenie nemá byť celoplošné

Tlačová konferencia primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla (uprostred) spolu so starostami a zástupcami jednotlivých bratislavských mestských častí na tému Parkovacia politika v Bratislave

Tlačová konferencia primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla (uprostred) spolu so starostami a zástupcami jednotlivých bratislavských mestských častí na tému Parkovacia politika v Bratislave Autor: TASR , Pavol Zachar

Primátor hneď na úvod vyjadril presvedčenie, že aj napriek faktu, že je parkovacia politika mimoriadne citlivou témou, pre správne fungovanie dopravy a zlepšenie kvality života Bratislavčanov, je nevyhnutnosťou. Rovnakého názoru sú podľa neho i starostovia a poslanci jednotlivých mestských častí, ako aj prizvaní odborníci.

Inde v Európe je efektívna

„Na rozdiel od iných európskych miest, kde parkovacia politika funguje už dlhšie, v Bratislave počet áut stále rastie, ulice však nafúknuť nedokážeme. Riešením je regulovanie počtu áut a parkovacia politika je v tomto prípade tým najlepším spôsobom,“ vyjadril sa Vallo.

Zároveň dodal, že všade, kde sa pravidlá parkovania zaviedli, počet áut klesol. „Príchod do mesta autom a jeho odparkovanie na osem až desať hodín bude tou najdrahšou alternatívou a obyvatelia, ktorí do mesta dochádzajú, budú preto zvažovať, či neísť radšej autobusom alebo vlakom,“ dodal primátor. Zároveň podľa neho kúpu druhého alebo tretieho auta budú zvažovať aj Bratislavčania.

Počet ciest autom sa zníži o pätinu

Primátor si od nových pravidiel sľubuje zníženie počtu ciest autom do mesta o pätinu, ktoré by viedlo i k menšiemu počtu doterajších zápch. „Známa štúdia z Düsseldorfu dokazuje, že hľadanie parkovacieho miesta tvorí až 12% všetkej dopravy v centre mesta. Situácia vo verejnom priestore nášho mesta je katastrofálna a je na čase ju zmeniť,“ povedal Vallo.

Nejde o celoplošné riešenie

Na záver však dodal, že riešenie netreba chápať ako „celoplošné alebo celočasové.“ V niektorých zónach Bratislavy situácia podľa slov primátora nie je tak kritická, aby v nej museli platiť pravidlá parkovacej politiky. „Spoplatnie nie je náš cieľ, je to len cesta, ako mať lepší verejný priestor, menej stresu v autách a lepšie parkovanie. Hypoteticky by sme museli mať dvojnásobný počet parkovacích miest, aby sme tak zabezpečili parkovanie pred domom aj v meste pre všetkých, to sa však nedá. Mesto je pre ľudí a nie pre autá.“ zdôraznil na záver Vallo.