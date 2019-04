Cesta v Oravskej Lesnej nevydržala ani prvú zimu

Opravy cesty plnej hlbokých dier sa obyvatelia Oravskej Lesnej nevedeli dočkať. Po niekoľkokilometrovom hlavnom ťahu obcou chodievali autami so zaradenou jednotkou. Keď havarijný úsek vlani v marci konečne zrekonštruovali, domáci dúfali, že vydrží roky. No po prvej zime sa nový asfalt rozpadáva.

Je to na zaplakanie, takto zhodnotil súčasný stav cesty s ročným asfaltom starosta Oravskej Lesnej Marek Majdiš. Pripomenul, že denne ňou prejdú stovky osobných aj nákladných áut. Je priamo napojená na tri významné hraničné priechody – Novoť, Bobrov a Trstená. Rekonštruovali ju zo štrukturálnych fondov v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom, pričom hlavnými partnermi boli Žilinský samosprávny kraj a Zywiecky okres. Suma, ktorú čerpala slovenská strana, sa pohybovala do 12 miliónov eur.

„Cestu sa podarilo opraviť od Zákamenného až po stred našej obce. Dotklo sa to tiež obcí Krušetnica, Lokca, Novoť, Habovka a Zuberec. U nás je to 4,5-kilometrový úsek, celková zrekonštruovaná dĺžka má 8,5 kilometra,“ povedal Majdiš. Po roku sa podľa neho minimálne na šiestich kilometroch objavujú také závažné defekty, že situácia je vážna. „Treba to riešiť, preto sme na to upozornili župu. Zvolalo sa teda stretnutie s dodávateľom, následne sa vykonali skúšky hrúbky a kvality zloženia asfaltu. Výsledky ukázali, že je nutné to odstrániť alebo tam naniesť novú vrstvu, ktorá spĺňa parametre,“ vysvetlil starosta. Je presvedčený, že sanovať by sa mal celý úsek. „Aby asfalt nevydržal ani rok, je na hanbu. V súčasnosti máme dostatočne vyvinuté technológie a postupy, ktoré by takýmto veciam mali predísť,“ dodal.

Ročný asfalt v Oravskej Lesnej sa začal rozsýpať po prvej zime. „Je to na hanbu,“ myslí si starosta Marek Majdiš. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Rovnako zmýšľajú aj Oravskolesňania, ktorí cestu denne používajú. „Je to nanič, asi sem dali zlý materiál. Za rok sa to predsa rozsypať nemôže. Naši dedovia ju robili pred tridsiatimi rokmi a vydržala doteraz,“ povedal Tomáš Polec. Nechápavo krúti hlavou aj Marián Murín. „Cesta je v dezolátnom stave. Za rok je taká rozbitá, že škoda o tom hovoriť. Má nekvalitný poťah s tenkou vrstvou a je opačne vyspádovaná. Do záhrad nám tečie voda,“ posťažoval sa.

Žilinský vicežupan Igor Janckulík dodal, že nekvalitnú cestu už reklamovali. Stihli už pracovné stretnutie za účasti objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru. „Zhotoviteľ zobral vzorky asfaltu a dal ich posúdiť do laboratória. Zistili sa tam vady, niečo tej zmesi skrátka chýbalo. Firma sa k tomu postavila férovo a prisľúbila, že do konca apríla dôjde k náprave,“ povedal. „Neurobia len lokálne opravy, ale súvislý úsek vozovky. Vyfrézujú to a narovnajú, nahradia novým kobercom,“ uzavrel.

Zhotoviteľom je spoločnosť Cesty SK. Jej riaditeľ Karol Harman slová vicežupana potvrdil. „Bolo tam zabudované vadné asfaltové spojivo, čo sa odhalilo až pri laboratórnych testoch. Bežne sa to zistiť nedá. Mrzí nás to,“ kajal sa.

V rámci reklamácie podľa neho opravia celý úsek, ktorý sa rozpadol, na vlastné náklady. „Ide o zhruba 1¤500 metrov v intraviláne obce,“ podotkol. Miestnym sa to možno bude zdať málo, no Harman sa odvoláva na to, že je to cesta tretej triedy a vykazuje tiež poruchy, ktoré nie sú spôsobené ich prácami. „Nie je určená pre nákladné autá, ktorých po nej chodí veľmi veľa. Spôsobuje to obrovskú záťaž, na ktorú jej podložie nie je stavané. Vyskytujú sa tam praskliny a zlomené krajnice, ktoré nemajú nič spoločné s kvalitou asfaltu,“ tvrdí. S opravami spomínaného úseku vraj začnú do konca apríla, pričom by za ideálnych klimatických podmienok nemali trvať dlhšie ako štyri dni.