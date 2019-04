Národný beh Devín - Bratislava ovplyvní dopravu v hlavnom meste

Trať v dĺžke 11 625 m vedie po uliciach Kremeľská, Slovanské nábrežie, Devínska cesta, Botanická, Nábrežie arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábrežie, Námestie Ľ. Štúra, Vajanského nábrežie.

„V čase od 8.00 h približne do 11.00 h bude zakázaný vjazd na Devínsku cestu, Kremeľskú ulicu a cestu medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom. Od 9.30 do 11.00 h budú zároveň zatvorené komunikácie v mestskej časti Devín,“ informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy. „Od 9.45 h približne do 11.30 h bude zakázaný vjazd na Botanickú ulicu v úseku od Riviéry po Most SNP smerom do mesta, vrátane Nábrežia arm. gen. L. Svobodu,“ doplnila.

V čase od 8.00 do 13.00 h sa budú dopravné obmedzenia týkať aj Rázusovho a Vajanského nábrežia, konkrétne v úseku Most SNP – Šafárikovo námestie a tiež Mostovej ulice.

Obmedzenia na spomínaných trasách ovplyvnia aj premávku električiek č. 4 a 8 a tiež autobusových liniek 29, 30, 32, 37, 39, 50 a 70," pripomenula hovorkyňa DPB Adriana Volfová. „Podrobnosti možno nájsť na našom webe,“ upozornila.

Podujatie pozmení okrem dopravy aj prevádzkový čas múzea na hrade Devín. „Hrad bude v nedeľu sprístupnený až od 12.00 h,“ informovala Beáta Husová z Múzea mesta Bratislava (MMB).

Na 72. ročníku najstaršieho atletického podujatia na Slovensku by sa malo podľa odhadov organizátorov zúčastniť vyše 7 000 bežcov, prihlásili sa pretekári zo 47 krajín. Najstarší má 77 rokov a najmladší päť. Chýbať nebudú ani obhajcovia Nelson Cherutich z Bahrajnu a Maďarka Zita Kácserová.