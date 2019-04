Na bratislavských cestách sú viaceré nehody, tvoria sa kolóny

Na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta sa vodiči v stredu ráno zdržia desať až 20 minút. Tvoria sa kolóny a hlásené sú aj viaceré nehody. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehoda je podľa Zelenej vlny hlásená na D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, kde sa zrazili tri autá. Blokujú ľavý pruh a treba rátať so zdržaním, ktoré už pred nehodou predstavovalo 20 minút.

Nehoda je aj na Šancovej v križovatke s Račianskou, vodiči sa zdržia desať minút. Kolóna sa tvorí na Pražskej ulici v smere do centra, zdržanie je do 20 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa vodiči zdržia 15 minút. Rovnaký čas trvá aj prejazd Gagarinovou ulicou.

Stella centrum hlási zdržanie 20 minút na Ulici svornosti a na Popradskej aj v Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy, 15 minút v Moste pri Bratislave a Ivanke pri Dunaji.