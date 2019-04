Drogy chudobných? Toluén a herba

Toluén a herba, syntetická náhrada marihuany. Hovorí sa im drogy chudobných, pretože sú lacné a ľahko dostupné. Čoraz viac ich užívajú v osadách v Košickom a Banskobystrickom kraji, najmä v južných oblastiach, pretože väčšinou sa distribuujú z Maďarska a stoja od jedného do päť eur.

Video TV Pravda: Drogy: Najviac škodí toluén a herba

Herba je silno návyková a už má aj svoje obete. Začiatkom marca zomrel 33-ročný muž v Trebišove a výsledky potvrdili, že za jeho smrť môže práve syntetická droga. Rovnako to malo byť aj v prípade vlaňajšieho úmrtia 25-ročného muža v Kráľovskom Chlmci. Podľa odborníkov ľudia, ktorí užijú herbu, majú narušený kontakt s realitou. V niektorých regiónoch už mali prepadnúť aj školopovinné deti.

Kým o probléme s toluénom vieme roky, herba je na drogovej scéne pomerne nová. U nás sa mala po prvý raz objaviť pred troma rokmi a je náhradou za marihuanu. V podstate je to akákoľvek usušená rastlina, ktorú díleri postriekajú syntetickou psychoaktívnou látkou v tekutej podobe. Po usušení látka zostáva na listoch.

„Látka herba nie je v zmysle zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov zaradená medzi omamné, psychotropné ani rizikové látky. Samotné užívanie nie je trestné, hoci ho možno porovnať s vdychovaním alebo inhalovaním iných látok, ktoré sú voľne dostupné aj v predajniach, napríklad toluén.

Z tohto dôvodu nie je možné tieto prípady realizovať ako trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi,“ vysvetlila Lenka Ivanová, košická krajská policajná hovorkyňa.

Prípady, ktoré súvisia s herbou, preto polícia vyšetruje ako prečiny, respektíve zločiny šírenia toxikománie.

„Trebišovskí policajti od roku 2017 zaznamenali celkom 12 prípadov, ktoré súviseli s distribúciou tejto látky, obvinili už spolu deväť konkrétnych osôb, štyrom z nich bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie.

Jedno trestné stíhanie bolo odložené pre neprípustnosť, pretože skutku sa dopustila maloletá osoba, jedno trestné stíhanie bolo zastavené, pretože sa nepodarilo preukázať, že skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie viedlo, sa stal. V jednom prípade bolo začaté trestné stíhanie a v súčasnosti sa vykonávajú potrebné procesné úkony,“ dodala policajná hovorkyňa.

„Herba je syntetická droga a privodzuje stavy halucinácií. S toluénom máme ten problém, že je to technicky dôležité riedidlo a jeho predaj sa nedá zakázať. Hoci ho možno obmedziť, okľukou sa k toluénu dá dostať,“ konštatoval Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Ábel Ravasz: Je to extrémne ťažko kontrolovateľné

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza sa stovky ľudských príbehov skončili tragicky pre dostupný, no nebezpečný toluén a najnovšie aj pre syntetickú drogu.

„Napriek tomu, že predaj toluénu by mal byť regulovaný, vidíme, že je ľahko dostupný v osadách, kde si ho kupujú priamo konzumenti, alebo im ho predávajú miestni priekupníci, ktorí sa priživujú na ich závislosti,“ upozornil Ravasz a doplnil, že aj napriek možnej sankcii obchodníkov od 1 000 do 99 500 eur sa naďalej dostane do rúk detí aj dospelých v osadách.

„Je to extrémne ťažko kontrolovateľné, pretože obchodníci, ktorí toto nariadenie obchádzajú, si našli cestičky, ako toluén dostať k dílerom. Ministerstvo zriadilo aj e-mailovú adresu, kam môžu obyvatelia posielať svoje tipy, ak takéhoto obchodníka poznajú,“ povedal Ravasz. Úrad splnomocnenca sa preto podieľal aj na príprave edukačného materiálu určeného primárne pre Rómov, ktorý v podobe jednoduchého komiksu upozorňuje na riziká tejto dostupnej drogy.

Spomenul, že veľkým rizikom v rómskych komunitách, najmä na juhu Slovenska, je tiež herba a výrobcovia drog môžu podľa neho čoskoro vyvinúť ďalšiu novú syntetickú látku. „Namiesto represie by sme sa mali sústrediť najmä na osvetu a prevenciu,“ dodal Ravasz, podľa ktorého je užívanie spomenutých drog únik z reality a zo života, ktorý ľudia v osadách žijú.