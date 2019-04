Tiger vraj už útočil. Majiteľ ranča pri Žiline mlčí

Krvavá dráma sa odohrala počas veľkonočných sviatkov na ranči pri Žiline. Urastený tiger dohrýzol ruku 29-ročnej žene, ktorá ho chcela pohladkať. Otrasenú ju okamžite museli previezť do nemocnice, kde podstúpila operáciu a stále je hospitalizovaná. Hrôzostrašné zábery útoku zvieraťa zverejnila polícia na sociálnej sieti.

Mladá žena mala ísť ku klietke so šelmami s priateľom, ktorý je na ranči zamestnaný ako ošetrovateľ. „Do zóny, v ktorej sa to stalo, je vstup zakázaný. Nemala tam čo robiť,“ povedal nám jeden z miestnych. „Asi mala pocit, že s tigrom sa môže hrať ako s mačkou. Chcela ho pohladkať a ruku strčila do klietky. Vtom sa na ňu zúrivo vrhol a začal jej ňou šklbať. Zachovala sa naozaj hlúpo,“ dodal krútiac hlavou s tým, že počas útoku sa v areáli rozliehal srdcervúci krik.

Žene okamžite privolali lekársku pomoc. S devastačnými poraneniami pravej ruky ju previezli do Fakultnej nemocnice v Žiline. Potvrdila to jej hovorkyňa Lenka Záteková. „V piatok sme na urgente prijali ženu so závažným poranením v oblasti lakťa, ktorá okamžite podstúpila chirurgický zákrok. Momentálne je hospitalizovaná, už v stabilizovanom stave,“ uviedla.

Polícia zatiaľ prípad eviduje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. „Podľa zistených informácií mala 29-ročná žena vojsť do zakázanej časti ranča cez vstupnú bránu, ktorá nebola uzamknutá. Dostala sa k plotu ohrady, za ktorou sa nachádzali tri tigre. Z neznámeho dôvodu mala prestrčiť pravú ruku cez železný plot, pričom jeden z tigrov ju mal do predlaktia pohryznúť,“ opísala udalosť žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Dodala, že to stále vyšetrujú.

Útok sa podľa veterinára dal očakávať

Útok tigra na ženu vysvetľuje veterinár Andrej Barta tak, že zviera vnímalo jej konanie ako ohrozenie svojho priestoru. „Je to šelma, ktorá má svoje teritórium. Keď mu ho niekto naruší, chce si ho chrániť. Útok sa za takýchto okolností dá očakávať,“ povedal. „Keby vám niekto zazvonil pri dverách, vy ich otvoríte a niekto vám tam rovno strčí hlavu, tiež by ste ho po nej klepli,“ dodal na porovnanie.

Ranč v žilinskej časti Brodno, kde sa drastická scéna odohrala, je verejnosti prístupný denne. Nás tam však pustiť nechceli. „Novinári majú vstup zakázaný. Poznáme ich už na prvý pohľad,“ odbila nás čašníčka v reštaurácii, kde predávajú lístky. Vzápätí nás odporučila na majiteľa Jozefa Bajáneka, ktorý práve prechádzal okolo. Ten sa však zachoval podobne. „Neotravujte,“ odvrkol rázne a viac si nás nevšímal. Ako to tam v tigrej zóne vyzerá, sme sa teda dozvedeli len sprostredkovane. „V klietke je momentálne len jeden tiger s levom. Priamo k nim sa dostať nedá, klietku od ľudí delia ešte dva ploty vysoké asi tri metre,“ povedal František, ktorý sa na šelmy išiel pozrieť aj s kamarátom.

Hoci ranč katastrálne patrí do Žiliny, v jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádza časť Kysuckého Nového Mesta – Oškerda. Viacerí ľudia odtiaľ tvrdia, že majiteľ zvykol tigrie mláďatá brávať na prechádzky na vôdzke aj mimo zvieracieho areálu. Mali pritom zvláštny pocit. „Už v minulosti došlo na tom ranči k nejakým zraneniam tigrom. Asi pred tromi rokmi zaútočil na tvár štyridsiatnika, ktorého nos dodnes vyzerá veľmi zle. Dostal infekciu, poranenú mal aj ruku,“ prezradila staršia pani. „Lekárovi však tvrdil, že ho napadol pes. Zrejme preto, že s majiteľom sa pozná a nechcel mu spôsobiť problémy,“ uzavrela.