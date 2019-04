Luník IX sa mení k lepšiemu, je to však beh na dlhé trate

Doteraz sa paneláky na košickom sídlisku Luník IX iba búrali. Od nástupu starostu Marcela Šaňu sa situácia začala meniť k lepšiemu. Vláda začiatkom roka schválila aktualizované akčné plány v oblasti integrácie Rómov do spoločnosti, pričom do roku 2020 plánuje na vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a finančné začlenenie preinvestovať 215 miliónov eur. Na známom sídlisku tieto priority rieši mestská aj miestna samospráva spolu s mimovládnou organizáciou ETP Slovensko už niekoľko rokov.

Od škôlky po sociálne podniky

Aktuálne sa rozširujú priestory materskej školy a vzniklo aj súkromné zariadenie, ktoré navštevujú deti zo susednej osady Mašličkovo, ale aj zo sídliska. Prvú škôlku financuje mesto, na budovanie druhej využili granty či dary. Zároveň je na sídlisku aj základná škola.

Podľa akčných plánov sa chce vláda zamerať už na deti od 3 do 6 rokov, mieni zvýšiť podiel žiakov vzdelávaných v bežných triedach základných škôl či podiel študentov s ukončeným stredným odborným vzdelaním a úplným stredným vzdelaním. Rozšírenie kapacít škôlky na sídlisku Luník IX prispeje k povinnému predškolskému vzdelávaniu od piateho roku dieťa, ktoré by malo odštartovať už tento rok.

Starosta Šaňa plánuje vytvoriť aj sociálny podnik. Sídliť by mal v bývalej kotolni, ktorú si prenajali od mesta. Inšpiráciou mu môže byť obec Spišský Hrhov, ktorá od vlády získala 40-tisíc eur na vytvorenie tréningového centra tvorby sociálnych podnikov.

Voda na čipovú kartu

Dlhodobo mali na Luníku IX problém s vodou. Niekedy netiekla pre vysoké dlhy, ktoré obyvatelia spôsobili, neskôr im ju vozili cisterny a na sídlisku vyhĺbili aj studňu s úžitkovou vodou. Podobné problémy majú aj osady na východnom Slovensku.

Jednou z úloh akčného plánu je zabezpečenie prístupu k zdravotne bezchybnej pitnej vode. Šaňa sa rozhodol problém vyriešiť zavedením vodomerov na čipové karty.

Mestská časť Luník IX je pod drobnohľadom bezpečnostných kamier. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Vodu, ale aj elektrinu si obyvatelia môžu predplácať. Zaviedli sme pilotný projekt meračov vo dvoch vchodoch paneláka na Hrebendovej ulici. Ten jediný patrí mestskej časti, teraz vlastníme aj pozemok pod ním. Obyvatelia si nabijú svoje čipové karty a podľa odberu vody či elektrickej energie sa im odrátajú príslušné sumy,“ vysvetlil starosta.

Mestská časť kúpila 48 meračov pre jednotlivé byty a jeden väčší. Ten budú využívať ďalší obyvatelia sídliska i osady Mašličkovo. „Každá domácnosť dostala po jednej čipovej karte, ktorú si bude nabíjať. Zvyšné rozdelíme. Karty sa nabíjajú na miestnom úrade. Cena za jeden kubík je tri eurá, ľudia sami rozhodnú, aký kredit si predplatia,“ konštatoval Šaňa.

Prestupné bývanie

Najviac peňazí pôjde na bývanie. Podporovať sa bude vysporiadanie pozemkov, aby sa zvýšil podiel legálnych obydlí. Zavádzať sa má viacstupňové bývanie. Obyvatelia z chatrče by sa tak nesťahovali okamžite do nového bytu, ale existoval by medzičlánok – prestupné bývanie.

„Nemôžeme očakávať, že niekto, kto dlhodobo žije bez pitnej vody, elektriny a ústredného kúrenia, bude schopný ihneď sa prepnúť do úplne iného spôsobu života,“ reagoval splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Na Luníku IX by mali vzniknúť takýmto spôsobom dva rôzne typy obydlí. Samospráva získala za symbolické euro viacero pozemkov na sídlisku, kde plánuje postaviť bytové domy.

Mestská časť sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný príspevok, zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných skupín s prvkami prestupného bývania.

„Mestská časť sa bude na financovaní spolupodieľať piatimi percentami. Máme všetko pripravené, teda pozemok, územný plán aj urbanistickú štúdiu. Čakali sme na vhodnú výzvu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity týkajúcu sa prestupného bývania,“ uviedol Šaňa. Dokopy by malo vzniknúť 48 bytov na mieste, na ktorom už bytovky v minulosti boli, no pre vážne narušenú statiku ich zbúrali.

Okrem pozemkov sa mestská časť stala vlastníkom ďalšieho paneláka na Krčméryho ulici. „Môžeme žiadať o dotácie na rekonštrukciu tohto bytového domu. Tým sa odštartuje prestupnosť bývania, pretože oprava bytového domu nám umožní získať dotáciu na výstavbu nových domov. Žiadať môžeme sumu vo výške 2,5 milióna eur,“ doplnil Šaňa.

Stratí sa Mašličkovo z mapy?

Postupne by tak v priebehu niekoľkých rokov mohla z mapy zmiznúť aj osada Mašličkovo. Do nových bytov by sa nasťahovali obyvatelia, ktorí majú platobnú disciplínu a sú bez dlhov. Do ich bytov by išli tí, ktorí momentálne bývajú v horších bytoch. V nich by potom našli domov obyvatelia Mašličkova. „Je to beh na dlhú trať, ale verím, že sa to podarí,“ je presvedčený Šaňa.

Na sídlisku Luník IX pribudli aj detské ihriská, ani po mesiacoch ich nikto nezničil. Autor: Robo Hakl, Pravda

Šetriť si peniaze, z ktorých si obyvatelia postavia rodinné domy, učí na Luníku IX organizácia ETP Slovensko. Nové dvojpodlažné rodinné domy majú stáť na Hrebendovej ulici. Na prízemí sa ráta s kuchyňou a so spoločenskou miestnosťou, na poschodí s ďalšími dvoma izbami. Súčasťou je hygienické vybavenie. Vybrané rodiny si počas jedného roka sporili po päťdesiat eur mesačne. Od ETP Slovensko potom získajú mikropôžičku na stavebný materiál, splatnú do desiatich rokov po dokončení stavby.

Na Luníku IX v uplynulých rokoch pribudli už dve detské ihriská a parčík s lavičkami. Starosta postupne zabezpečuje aj osvetlenie ulíc a sídlisko je monitorované bezpečnostnými kamerami. Do budúcnosti ráta aj s vytvorením lepších priestorov pre poštu a nevylučuje ani výstavbu budovy, kde by sídlil úrad mestskej časti.