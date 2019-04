Bratislava spúšťa prvé výberové konania na šéfov mestských podnikov

Mesto Bratislava začína výberové konania na šéfov mestských podnikov. V prvom kole sa to bude týkať firiem Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Dopravný podnik Bratislava (DPB), Mestské lesy v Bratislave a Generálny investor Bratislavy. V najbližších týždňoch a mesiacoch sa začnú ďalšie výberové konania do iných organizácií mesta. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Deklaruje záujem zmeniť fungovanie mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií Bratislavy tak, aby plnili verejný záujem, efektívne vynakladali prostriedky mesta a najmä, aby v ich orgánoch pôsobili odborníci. „Urobíme všetko pre to, aby mestské podniky v budúcnosti riadil profesionálny tím a stali sa synonymom, symbolom profesionálne riadených podnikov s dobrými hospodárskymi výsledkami a nie symbolom nekalých praktík, na ktoré bude mesto doplácať,“ povedal Vallo.

Nové manažmenty sa majú vyberať v transparentných výberových konaniach, ktoré budú pozostávať z viacerých krokov. Najprv sa budú zbierať od uchádzačov podklady. Tým vhodným sa zašlú na vyplnenie profesiové dotazníky a nesledovať bude osobný detailný pohovor a overenie jeho referencií. „Zo všetkých uchádzačov bude zostavený užší výber maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou,“ poznamenal Vallo. Vypočutie vybraných kandidátov, ktoré bude mať verejnú a neverejnú časť, by a malo konať koncom mája, respektíve začiatkom júna.

Päťčlenná odborná výberová komisia následne odporučí primátorovi najvhodnejšieho kandidáta, ktorý ho predloží na schválenie mestským poslancom. Konkrétne mená v súvislosti s prvými piatimi mestskými podnikmi a spoločnosťami by chcel primátor predložiť na posledné rokovanie mestského zastupiteľstva pred letom.

V prípade troch mestských podnikov, a to BVS, OLO a DPB, by v druhom kole mali nasledovať aj výberové konania na členov predstavenstiev. „Súčasťou komisie, ktorá bude vyberať členov predstavenstiev, bude aj šéf predstavenstva, ktorý bude vybraný práve v kole, ktoré sa má uskutočniť do leta,“ poznamenal Vallo.

Pripomenul zároveň, že súčasní členovia predstavenstiev sa na výberových konaniach nezúčastnia. „Teraz máme v týchto mestských podnikoch a firmách zmenšené predstavenstvá, do ktorých zastupiteľstvo a vedenie mesta nominovalo svojich nominantov. Dohoda s nimi bola, že sa nebudú zúčastňovať na týchto výberových konaniach. Aby to bolo čo najtransparen­tnejšie a najjasnejšie,“ doplnil Vallo. V opačnom prípade by to mohlo ohroziť dôveryhodnosť celého procesu výberu.

Informácie o tom, kedy a kde sa budú môcť záujemcovia prihlásiť do výberových konaní, budú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta, ako aj jednotlivých mestských podnikov a organizácií. Publikované budú zároveň aj na známych zamestnávateľských portáloch.