Motívom únosu pri Michalovciach mala byť pomsta

Kým únosca by sa mal nachádzať v nemocnici, unesenú Zuzanu sme stretli pred jej domom v obci Senné v Michalovskom okrese. Priznala, že musí brať lieky na upokojenie.

V stredu ráno pred šiestou 43-ročná žena vyrazila do práce. Asi po dvoch kilometroch jazdy ju zablokovalo auto. Vyskočil z neho muž so zbraňou v ruke, podľa Zuzany to bol samopal.

„Vystúpil so zbraňou, mieril na mňa a povedal, že mám vyjsť z auta. Povedala som, nech neblázni a pustí ma do práce. On sa ku mne priblížil ešte viac a strelil priamo na mňa, trafil však palubnú dosku, pričom vystrelil aj airbag,“ opisuje sekundy hrôzy Zuzana, ktorá muža osobne nepoznala.

Keď vystúpila, muž, ktorého vtedy ešte nepoznala, jej dal na ruky putá a usadil ju do svojho auta.„Potom sme veľa jazdili po všelijakých poliach. Neublížil mi, no nejaké vyhrážky boli, ale nebol už potom násilný. Skôr bol psychicky labilný, pretože raz mal dobrú náladu, potom zlú. Raz ma chcel pustiť, potom zasa nie,“ pokračuje Zuzana.

Dokonca ju zaviezol k domu, musela vystúpiť a únosca ju pripútal o radiátor. Zuzana mala pocit, že nevie, čo má robiť. „Vtedy mal náladu, že ma pustí. Dal mi dole aj putá a nastúpili sme opäť do auta. Zaviezol nás k družstvu,“ opisuje svojich desať hodín v nedobrovoľnom zajatí.

„Stále mal pri sebe samopal, keď sa auto priblížilo k ľuďom, povedal, že nemám vystrájať a priložil mi zbraň k stehnu. Bál sa, že vyskočím, ale ja som nemohla,“ dodáva.

Únosca Zuzanu zaviedol do areálu družstva v obci Suché. Sediac v aute, muž zaspal. „Spal, doslova chrápal. Mohlo byť okolo štvrtej popoludní, keď som si zrazu všimla šiestich alebo siedmich policajtov. Kričali, že ruky hore, no ja som sa ich snažila utíšiť.

Bála som sa, aby sa dotyčný nezobudil, pretože mal zbraň a mohol by vystreliť. Ich zásah bol rýchly, klobúk dole. Otvorili dvere, stiahli ma dole na zem a ja som sa odplazila preč od toho auta,“ opísala žena chvíle, keď sa konečne dostala na slobodu.

Pri zásahu v Suchom podozrivého z auta vytiahol služobný pes Bart, druhý pes Black ho istil, informovala polícia na sociálnej sieti. Pes únoscu pohrýzol, muž by sa mal podľa našich informácií nachádzať v michalovskej nemocnici.

Polícia po unesenej žene pátrala už od rána. Krátko po Zuzane totiž vyrazil do práce aj jej manžel, a na ceste našiel opustené auto s vystrelenými airbagmi a dierou po výstrele v palubnej doske.

„Hneď som zavolal záchranné aj policajné zložky,“ povedal. Podľa neho išlo o pomstu. „Vyšetrovateľom som hneď ráno poskytol o dotyčnom informáciu, aj kde by sa mohol nachádzať. Vypovedal som proti nemu na súde, bol som hlavný svedok,“ dodal.

Polícia sa zatiaľ nevyjadruje k podrobnostiam celého prípadu. „Policajti na prípade naďalej intenzívne pracujú a vykonávajú nevyhnutné vyšetrovacie úkony na rôznych miestach. Vzhľadom na závažnosť prípadu zverejnenie akýchkoľvek ďalších informácií môže zmariť alebo sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania. Informovať budeme až po vykonaní nevyhnutných vyšetrovacích úkonov,“ informovala Lenka Ivanová, košická krajská policajná hovorkyňa.

Policajtom s vycvičenými psami sa včera okolo poludnia podarilo na mieste, kde bola unesená Zuzana, nájsť aj nábojnicu.

Podľa psychiatričky Danice Caisovej by mala žena vyhľadať odbornú pomoc a nemala by veriť tomu, že čas všetko zahojí. „Mala by sa vyrozprávať zo svojho strachu, z obáv o svoj život,“ uviedla Caisová.

V prípade únosu mohol mať páchateľ podľa psychiatričky jednoduchý dôvod. „Chcel sa možno pomstiť rivalovi, a to na najcitlivejšom mieste, pretože manžel nevedel, kde je jeho žena. Nemal potrebu jej ublížiť, keď s ňou jazdil a bol s ňou tak dlho. Chcel len vzbudiť strach. V tomto prípade prevážili emócie nad rozumom,“ doplnila psychiatrička.

Polícia ešte neurčila právnu kvalifikáciu tohto trestného činu – išlo len o obmedzenie osobnej slobody, alebo aj pokus o vraždu? Takéto vzbudzovanie strachu môže únoscu stáť aj desať rokov slobody.