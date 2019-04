Bude sa v košickom U. S. Steele pracovať iba štyri dni do týždňa?

Hutníci z košického U. S. Steelu by mali v máji pracovať iba štyri dni, pričom by dostávali 70 percent platu. Takýto návrh dalo vedenie podniku odborárom na štvrtkovom stretnutí. V podobnom režime už vo fabrike zamestnanci pracovali aj v roku 2015.

„Návrh teraz prehodnocujeme a prebieha proces schvaľovania. S predstaviteľmi vedenia sa máme stretnúť v pondelok, kedy sa definitívne rozhodne,“ informoval Juraj Varga, predseda Rady odborov v oceliarskej fabrike. Tento režim by platil nielen pre bežných zamestnancov, ale aj manažérov.

„Uvedomujeme si aktuálnu situáciu na trhu s oceľou, firma už od polovice apríla zaviedla tvrdšie šetriace opatrenia. Štvordňový pracovný týždeň sa nám zdá prijateľnejší, ako čerpanie náhradného pracovného voľna,“ doplnil Varga.

U. S. Steel sa k stretnutiu a ani k návrhu nevyjadril. Hovorca Ján Bača pred niekoľkými dňami uviedol, že podmienky na trhu sú komplikované a kľúčové ukazovatele výkonnosti výrobného sektora po niekoľko mesiacov po sebe klesajú.

„Toto priamo ovplyvňuje oceliarske odvetvie a U. S. Steel Košice musí zvládať tieto situácie takým zodpovedným spôsobom, aby to pomohlo zaistiť budúcnosť spoločnosti. Neustále komunikujeme s odbormi a budeme s nimi pracovať na tom, aby sme našli výsledné riešenie,“ uviedol vtedy Bača.

Od polovice apríla mohli záujemcovia čerpať neplatené voľno. Ponuka platila od Veľkonočných sviatkov až do konca apríla, pričom v takom prípade si musia zamestnanci, ktorí sa pre tento krok rozhodli, platiť pomernú časť zdravotného poistenia. Koľkí takúto ponuku prijali vedenie hutníckej spoločnosti ani odborári nekomentovali. Vedenie poslalo na prevádzky list, kde takýto postup zdôvodnilo zhoršujúcími podmienkami na trhu s oceľou.

U. S. Steel v minulosti viackrát znižoval stavy zamestnancov postupným prepúšťaním. Pol roka každý mesiac z podniku odišlo 28 až 29 zamestnancov, aby predišiel hláseniu hromadnej výpovede. V roku 2016 ponúkla hutnícka firma možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou výmenou za finančný bonus. Jeho výšku stanovoval násobok počtu mesiacov, ktoré zamestnancovi chýbali do dôchodkového veku a jeho priemerného mesačného zárobku. Podobný program predčasných dôchodkov realizoval U. S. Steel v rokoch 2012 a 2009.

Už uplynula päťročná platnosť memoranda, ktorú podpísali oceliari so slovenskou vládou. V podniku je momentálne vyhlásená štrajková pohotovosť, keďže ani deväť kôl kolektívneho vyjednávania o mzdových podmienkach nevyústilo do dohody. Obe strany sa dohodli, že do rokovaní vstúpi sprostredkovateľ.