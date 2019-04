Autentické video: Vyplašená medvedica cválala obcou Podhradie

Veľký strach nahnala dospelá medvedica 79-ročnému Milošovi Vyletelovi v obci Podhradie neďaleko Martina. V noci sa vrútila do maštale k jeho ovciam, pričom dve to neprežili. Vyplašený dôchodca odvtedy poriadne nespí.

VIDEO: Pozrite si, ako medvedica cválala obcou Podhradie.

Ráno o šiestej išiel pán Vyletel kŕmiť zvieratá, keď zbadal, že jedna ovca je zabitá a vedľa nej leží zranené jahňa. Kedy presne šelma v jeho dvore vyčíňala, nevie. „Mohlo byť asi jedenásť v noci, určite som ešte nespal. No keďže dom mám od maštalí vzdialený niekoľko metrov, nič som nepočul. Zbadal som to teda až na druhý deň,“ podotkol. Vzápätí ukázal na malé okienko, cez ktoré sa medveď k jeho ovciam dostal. „Vytrhol z neho mreže ako nič. Teraz som tam pribil hrubšie drevo a prekryl to mohutnejším kovom,“ hovorí.